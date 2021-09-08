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الفتح يوقع مخالصة مع "البرية ".. والفريق يواصل التحضير للباطن

وقعت إدارة نادي الفتح مخالصة مالية مع حارس الفريق الأول لكرة القدم محمد البرية، وقدمت إدارة النادي برئاسة المهندس سعد العفالق شكرها وتقديرها للحارس على ما بذله من جهود في خدمة الفريق طوال الفترة الماضية متمنين له التوفيق في مسيرته القادمة.

ميدانياً أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم الأربعاء على الملعب الرديف بمقر النادي بالأحساء استعداداً لمواجهة الباطن ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ المران بعمليات الإحماء، ثم تدريبات فنية متنوعة، بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، ونفذوا تدريبات ترفيهية على مساحة ثلثي الملعب.


وفي الجزء الأخير من المران عمد المدير الفني يانييك فيريرا على التركيز على الجانب التكتيكي وطبق العديد من الجمل الفنية في المناورة التي أجراها وشهدت منافسة قوية بين اللاعبين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفتح يوقع مخالصة مع "البرية ".. والفريق يواصل التحضير للباطن
سبق

وقعت إدارة نادي الفتح مخالصة مالية مع حارس الفريق الأول لكرة القدم محمد البرية، وقدمت إدارة النادي برئاسة المهندس سعد العفالق شكرها وتقديرها للحارس على ما بذله من جهود في خدمة الفريق طوال الفترة الماضية متمنين له التوفيق في مسيرته القادمة.

ميدانياً أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم الأربعاء على الملعب الرديف بمقر النادي بالأحساء استعداداً لمواجهة الباطن ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ المران بعمليات الإحماء، ثم تدريبات فنية متنوعة، بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، ونفذوا تدريبات ترفيهية على مساحة ثلثي الملعب.


وفي الجزء الأخير من المران عمد المدير الفني يانييك فيريرا على التركيز على الجانب التكتيكي وطبق العديد من الجمل الفنية في المناورة التي أجراها وشهدت منافسة قوية بين اللاعبين.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
10:00 PM

الفتح يوقع مخالصة مع "البرية ".. والفريق يواصل التحضير للباطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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وقعت إدارة نادي الفتح مخالصة مالية مع حارس الفريق الأول لكرة القدم محمد البرية، وقدمت إدارة النادي برئاسة المهندس سعد العفالق شكرها وتقديرها للحارس على ما بذله من جهود في خدمة الفريق طوال الفترة الماضية متمنين له التوفيق في مسيرته القادمة.

ميدانياً أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم الأربعاء على الملعب الرديف بمقر النادي بالأحساء استعداداً لمواجهة الباطن ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ المران بعمليات الإحماء، ثم تدريبات فنية متنوعة، بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، ونفذوا تدريبات ترفيهية على مساحة ثلثي الملعب.


وفي الجزء الأخير من المران عمد المدير الفني يانييك فيريرا على التركيز على الجانب التكتيكي وطبق العديد من الجمل الفنية في المناورة التي أجراها وشهدت منافسة قوية بين اللاعبين.

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