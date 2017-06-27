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"العواجي" تقود 28 طالبًا من جامعة المؤسس للتعريف بالسياحة الداخلية

زاروا قلعة عسفان الأثرية وشاهدوا المعالم السياحية مساء أمس

زار 28 طالبًا من كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة مساء أمس السبت، قلعة عسفان بشمال شرق محافظة جدة، وقادت الزيارة المنظمة السياحية شريفة حسين العواجي، الرئيس التنفيذي لأرض السعد للسياحة، والمهتمة بصناعة السياحة السعودية.

وأوضحت "العواجي" أن هذه الزيارة تأتي لتأهيل طلاب كلية السياحة للسياحة السعودية وخدمة السياح وتدريبهم على ترتيب البرامج السياحية، وكيفية الاهتمام بالسياحة والسياح، وجذب السائح المحلي والخارجي للسياحة السعودية، وتعريفه بالأماكن الأثرية داخل المملكة.

وأكدت اهتمامها وحرصها على تدريب وتأهيل طلاب كلية السياحة ليُسهموا في خدمة المجال السياحي وتأهيلهم.

وأعربت عن شكرها لوزير السياحة أحمد الخطيب ولنائبته الأميرة هيفاء آل سعود ولمسؤولي الهيئة السعودية للسياحة؛ لما يبذلونه من جهود لخدمة القطاع السياحي بالمملكة.

وقلعة عسفان أو قشلة عسفان تعد قلعة أثرية وتقع على قمة تل قرب مركز عسفان التابع لمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"العواجي" تقود 28 طالبًا من جامعة المؤسس للتعريف بالسياحة الداخلية
سبق

زار 28 طالبًا من كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة مساء أمس السبت، قلعة عسفان بشمال شرق محافظة جدة، وقادت الزيارة المنظمة السياحية شريفة حسين العواجي، الرئيس التنفيذي لأرض السعد للسياحة، والمهتمة بصناعة السياحة السعودية.

وأوضحت "العواجي" أن هذه الزيارة تأتي لتأهيل طلاب كلية السياحة للسياحة السعودية وخدمة السياح وتدريبهم على ترتيب البرامج السياحية، وكيفية الاهتمام بالسياحة والسياح، وجذب السائح المحلي والخارجي للسياحة السعودية، وتعريفه بالأماكن الأثرية داخل المملكة.

وأكدت اهتمامها وحرصها على تدريب وتأهيل طلاب كلية السياحة ليُسهموا في خدمة المجال السياحي وتأهيلهم.

وأعربت عن شكرها لوزير السياحة أحمد الخطيب ولنائبته الأميرة هيفاء آل سعود ولمسؤولي الهيئة السعودية للسياحة؛ لما يبذلونه من جهود لخدمة القطاع السياحي بالمملكة.

وقلعة عسفان أو قشلة عسفان تعد قلعة أثرية وتقع على قمة تل قرب مركز عسفان التابع لمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
01:36 AM

"العواجي" تقود 28 طالبًا من جامعة المؤسس للتعريف بالسياحة الداخلية

زاروا قلعة عسفان الأثرية وشاهدوا المعالم السياحية مساء أمس

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عبدالله الراجحي - جدة
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28

زار 28 طالبًا من كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة مساء أمس السبت، قلعة عسفان بشمال شرق محافظة جدة، وقادت الزيارة المنظمة السياحية شريفة حسين العواجي، الرئيس التنفيذي لأرض السعد للسياحة، والمهتمة بصناعة السياحة السعودية.

وأوضحت "العواجي" أن هذه الزيارة تأتي لتأهيل طلاب كلية السياحة للسياحة السعودية وخدمة السياح وتدريبهم على ترتيب البرامج السياحية، وكيفية الاهتمام بالسياحة والسياح، وجذب السائح المحلي والخارجي للسياحة السعودية، وتعريفه بالأماكن الأثرية داخل المملكة.

وأكدت اهتمامها وحرصها على تدريب وتأهيل طلاب كلية السياحة ليُسهموا في خدمة المجال السياحي وتأهيلهم.

وأعربت عن شكرها لوزير السياحة أحمد الخطيب ولنائبته الأميرة هيفاء آل سعود ولمسؤولي الهيئة السعودية للسياحة؛ لما يبذلونه من جهود لخدمة القطاع السياحي بالمملكة.

وقلعة عسفان أو قشلة عسفان تعد قلعة أثرية وتقع على قمة تل قرب مركز عسفان التابع لمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

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