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بريطانيا: لقاح "أكسفورد" يصلح لجميع الأعمار

مات هانكوك: لدينا درجة عالية من الثقة به

قال وزير الصحة البريطاني، إن الأبحاث أثبتت أن هناك درجة عالية من الثقة بأن لقاح "أوكسفورد-أسترا زينيكا" يصلح لجميع الأعمار، بعد أن قالت بعض الدول إنها لن تعطيه لفئات عمرية أكبر.

وذكر مات هانكوك؛ اليوم الأربعاء: "لدينا درجة عالية من الثقة بأن هذا اللقاح يعمل لجميع الأعمار" وفق "روسيا اليوم".

وأضاف، أن بريطانيا تعمل على تشديد الضوابط على حدودها لمنع فيروسات متحورة جديدة من COVID-19 من دخول البلاد، كما تعمل على تفاصيل خطة لفرض الحجر الصحي على بعض الوافدين في الفنادق قريباً.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا: لقاح "أكسفورد" يصلح لجميع الأعمار
سبق

قال وزير الصحة البريطاني، إن الأبحاث أثبتت أن هناك درجة عالية من الثقة بأن لقاح "أوكسفورد-أسترا زينيكا" يصلح لجميع الأعمار، بعد أن قالت بعض الدول إنها لن تعطيه لفئات عمرية أكبر.

وذكر مات هانكوك؛ اليوم الأربعاء: "لدينا درجة عالية من الثقة بأن هذا اللقاح يعمل لجميع الأعمار" وفق "روسيا اليوم".

وأضاف، أن بريطانيا تعمل على تشديد الضوابط على حدودها لمنع فيروسات متحورة جديدة من COVID-19 من دخول البلاد، كما تعمل على تفاصيل خطة لفرض الحجر الصحي على بعض الوافدين في الفنادق قريباً.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
11:34 AM

بريطانيا: لقاح "أكسفورد" يصلح لجميع الأعمار

مات هانكوك: لدينا درجة عالية من الثقة به

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الصحة البريطاني، إن الأبحاث أثبتت أن هناك درجة عالية من الثقة بأن لقاح "أوكسفورد-أسترا زينيكا" يصلح لجميع الأعمار، بعد أن قالت بعض الدول إنها لن تعطيه لفئات عمرية أكبر.

وذكر مات هانكوك؛ اليوم الأربعاء: "لدينا درجة عالية من الثقة بأن هذا اللقاح يعمل لجميع الأعمار" وفق "روسيا اليوم".

وأضاف، أن بريطانيا تعمل على تشديد الضوابط على حدودها لمنع فيروسات متحورة جديدة من COVID-19 من دخول البلاد، كما تعمل على تفاصيل خطة لفرض الحجر الصحي على بعض الوافدين في الفنادق قريباً.

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