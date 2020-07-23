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بالفيديو.. جاسم الصحيح يلقي قصيدة شعرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين

ألقى الشاعر والأديب جاسم الصحيح قصيدة شعرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي أجريت له -أيده الله - اليوم.
القصيدة ألقاها الشاعر الصحيح عبر قناة الإخبارية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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بالفيديو.. جاسم الصحيح يلقي قصيدة شعرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين
سبق

ألقى الشاعر والأديب جاسم الصحيح قصيدة شعرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي أجريت له -أيده الله - اليوم.
القصيدة ألقاها الشاعر الصحيح عبر قناة الإخبارية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
07:54 PM

بالفيديو.. جاسم الصحيح يلقي قصيدة شعرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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876

ألقى الشاعر والأديب جاسم الصحيح قصيدة شعرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي أجريت له -أيده الله - اليوم.
القصيدة ألقاها الشاعر الصحيح عبر قناة الإخبارية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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