ألقى الشاعر والأديب جاسم الصحيح قصيدة شعرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي أجريت له -أيده الله - اليوم.
القصيدة ألقاها الشاعر الصحيح عبر قناة الإخبارية.
بالفيديو.. جاسم الصحيح يلقي قصيدة شعرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين
ألقى الشاعر والأديب جاسم الصحيح قصيدة شعرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي أجريت له -أيده الله - اليوم.
القصيدة ألقاها الشاعر الصحيح عبر قناة الإخبارية.
ألقى الشاعر والأديب جاسم الصحيح قصيدة شعرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي أجريت له -أيده الله - اليوم.
بالفيديو.. جاسم الصحيح يلقي قصيدة شعرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين
ألقى الشاعر والأديب جاسم الصحيح قصيدة شعرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي أجريت له -أيده الله - اليوم.
القصيدة ألقاها الشاعر الصحيح عبر قناة الإخبارية.