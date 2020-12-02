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شاهد أجواء تهامة الباحة.. أمطار وضباب وأودية جارية

دفعت الأهالي إلى الخروج للتنزه وسط جمال الطبيعة

دفعت الأجواء الربيعية التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام، الأهالي، إلى الخروج للتنزه وقضاء أوقات جميلة في القطاع التهامي التي اتسمت الأجواء فيها بالأمطار والضباب وجريان الأودية.

وتعد الكثبان الرملية بمركز ناوان- جنوبي محافظة المخواة، من أهم المواقع التي يقصدها المتنزهون من الشباب والعائلات، فضلاً عن جمال الطبيعة فيها والخضرة التي اكتست بها بعد هطول الأمطار.

ووجد المتنزهون وسط جمال الطبيعة في مركز ناوان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد أجواء تهامة الباحة.. أمطار وضباب وأودية جارية
سبق

دفعت الأجواء الربيعية التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام، الأهالي، إلى الخروج للتنزه وقضاء أوقات جميلة في القطاع التهامي التي اتسمت الأجواء فيها بالأمطار والضباب وجريان الأودية.

وتعد الكثبان الرملية بمركز ناوان- جنوبي محافظة المخواة، من أهم المواقع التي يقصدها المتنزهون من الشباب والعائلات، فضلاً عن جمال الطبيعة فيها والخضرة التي اكتست بها بعد هطول الأمطار.

ووجد المتنزهون وسط جمال الطبيعة في مركز ناوان.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
01:16 PM

شاهد أجواء تهامة الباحة.. أمطار وضباب وأودية جارية

دفعت الأهالي إلى الخروج للتنزه وسط جمال الطبيعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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دفعت الأجواء الربيعية التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام، الأهالي، إلى الخروج للتنزه وقضاء أوقات جميلة في القطاع التهامي التي اتسمت الأجواء فيها بالأمطار والضباب وجريان الأودية.

وتعد الكثبان الرملية بمركز ناوان- جنوبي محافظة المخواة، من أهم المواقع التي يقصدها المتنزهون من الشباب والعائلات، فضلاً عن جمال الطبيعة فيها والخضرة التي اكتست بها بعد هطول الأمطار.

ووجد المتنزهون وسط جمال الطبيعة في مركز ناوان.

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