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للمرة الأولى منذ أكثر من عام.. زوجة الزعيم الكوري تظهر للعلن

اختفاؤها أثار التكهنات بشأن صحتها

ظهرت ري سول جو زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في الأماكن العامة لأول مرة منذ أكثر من عام، لتنضم إلى زوجها في حفل موسيقي في أحد أكبر الأعياد في البلاد.

وبثت القناة التلفزيونية الحكومية في كوريا الشمالية اليوم (الخميس) لقطات لهما في حفل بمناسبة عيد ميلاد والد كيم الراحل والزعيم السابق كيم جونج إيل، وفقاً لـ"رويترز".

ونشرت صحيفة "رودونغ سينمون" التابعة لحزب العمال الحاكم، صوراً لهما في الحدث أمس.

وغالبًا ما ترافق "ري"، "كيم" في المناسبات العامة الكبرى، لكنها لم تشاهد منذ يناير من العام الماضي في حدث بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، مما أثار التكهنات بشأن صحتها واحتمال حملها.

وتعتقد وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية أن لـ"ري"، "كيم" ثلاثة أطفال، لا يُعرف سوى القليل علنًا عن الثلاثي.

ري سول جو زوجة الزعيم الكوري الشمالي

الرئيسية/ محطات

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للمرة الأولى منذ أكثر من عام.. زوجة الزعيم الكوري تظهر للعلن
سبق

ظهرت ري سول جو زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في الأماكن العامة لأول مرة منذ أكثر من عام، لتنضم إلى زوجها في حفل موسيقي في أحد أكبر الأعياد في البلاد.

وبثت القناة التلفزيونية الحكومية في كوريا الشمالية اليوم (الخميس) لقطات لهما في حفل بمناسبة عيد ميلاد والد كيم الراحل والزعيم السابق كيم جونج إيل، وفقاً لـ"رويترز".

ونشرت صحيفة "رودونغ سينمون" التابعة لحزب العمال الحاكم، صوراً لهما في الحدث أمس.

وغالبًا ما ترافق "ري"، "كيم" في المناسبات العامة الكبرى، لكنها لم تشاهد منذ يناير من العام الماضي في حدث بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، مما أثار التكهنات بشأن صحتها واحتمال حملها.

وتعتقد وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية أن لـ"ري"، "كيم" ثلاثة أطفال، لا يُعرف سوى القليل علنًا عن الثلاثي.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
03:52 PM

للمرة الأولى منذ أكثر من عام.. زوجة الزعيم الكوري تظهر للعلن

اختفاؤها أثار التكهنات بشأن صحتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ظهرت ري سول جو زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في الأماكن العامة لأول مرة منذ أكثر من عام، لتنضم إلى زوجها في حفل موسيقي في أحد أكبر الأعياد في البلاد.

وبثت القناة التلفزيونية الحكومية في كوريا الشمالية اليوم (الخميس) لقطات لهما في حفل بمناسبة عيد ميلاد والد كيم الراحل والزعيم السابق كيم جونج إيل، وفقاً لـ"رويترز".

ونشرت صحيفة "رودونغ سينمون" التابعة لحزب العمال الحاكم، صوراً لهما في الحدث أمس.

وغالبًا ما ترافق "ري"، "كيم" في المناسبات العامة الكبرى، لكنها لم تشاهد منذ يناير من العام الماضي في حدث بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، مما أثار التكهنات بشأن صحتها واحتمال حملها.

وتعتقد وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية أن لـ"ري"، "كيم" ثلاثة أطفال، لا يُعرف سوى القليل علنًا عن الثلاثي.

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