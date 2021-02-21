النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل كبدك في خطر؟.. 7 أعراض توجب عليك استشارة الطبيب

التشخيص المبكر أفضل وينقذ المريض

إذا كنت تشعر بالقلق من صحة كبدك؛ فإليك 7 أعراض تشير إلى أن كبدك في خطر، وأنه يجب عليك استشارة الطبيب.

وفي تغريدة على "تويتر"، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة "صحة جدة"، 7 أعراض تحذيرية لمرض التليف الكبدي، وهي:

- فقدان الشهية

- الإرهاق

- حكة في الجلد

- نزيف الجهاز الهضمي، وغالبًا ما يكون ذلك ناتجًا من دوالي المريء

- ظهور كدمات تحت الجلد

- انتفاخ البطن، وقد يكون ذلك نتيجة تجمع السوائل، وهو ما يُعرف باستسقاء البطن

- اصفرار الجلد والعينين

التشخيص المبكر أفضل

وحسب موقع "مايو كلينك" الطبي، يُعد تليف الكبد من المراحل المتأخرة للتندب (التليف) الكبدي، والذي ينشأ نتيجة إصابة الكبد بأمراض وحالات مختلفة، ومنها التهاب الكبد.

وفي كل مرة يتضرر فيها كبدك، سواء بمرض أو فرط شرب الكحوليات أو أي سبب آخر، يحاول الكبد استعادة خلاياه للعمل.

ومع استمرار عملية الإصلاح الكبدي تتكون الندب. وكلما تفاقم تليف الكبد، زاد التندب بكثرة، وزادت صعوبة قيام الكبد بوظائفه. والتليف الكبدي المتقدم يهدد الحياة.

والتضرر الكبدي الناتج عن تليف الكبد لا يمكن شفاؤه. ولكن إذا شُخِّص تليف الكبد مبكرًا وعولج السبب؛ يمكن الحد من انتشار التليف، ونادرًا ما يعود.

الرئيسية/ محطات

اعلان
هل كبدك في خطر؟.. 7 أعراض توجب عليك استشارة الطبيب
سبق

إذا كنت تشعر بالقلق من صحة كبدك؛ فإليك 7 أعراض تشير إلى أن كبدك في خطر، وأنه يجب عليك استشارة الطبيب.

وفي تغريدة على "تويتر"، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة "صحة جدة"، 7 أعراض تحذيرية لمرض التليف الكبدي، وهي:

- فقدان الشهية

- الإرهاق

- حكة في الجلد

- نزيف الجهاز الهضمي، وغالبًا ما يكون ذلك ناتجًا من دوالي المريء

- ظهور كدمات تحت الجلد

- انتفاخ البطن، وقد يكون ذلك نتيجة تجمع السوائل، وهو ما يُعرف باستسقاء البطن

- اصفرار الجلد والعينين

التشخيص المبكر أفضل

وحسب موقع "مايو كلينك" الطبي، يُعد تليف الكبد من المراحل المتأخرة للتندب (التليف) الكبدي، والذي ينشأ نتيجة إصابة الكبد بأمراض وحالات مختلفة، ومنها التهاب الكبد.

وفي كل مرة يتضرر فيها كبدك، سواء بمرض أو فرط شرب الكحوليات أو أي سبب آخر، يحاول الكبد استعادة خلاياه للعمل.

ومع استمرار عملية الإصلاح الكبدي تتكون الندب. وكلما تفاقم تليف الكبد، زاد التندب بكثرة، وزادت صعوبة قيام الكبد بوظائفه. والتليف الكبدي المتقدم يهدد الحياة.

والتضرر الكبدي الناتج عن تليف الكبد لا يمكن شفاؤه. ولكن إذا شُخِّص تليف الكبد مبكرًا وعولج السبب؛ يمكن الحد من انتشار التليف، ونادرًا ما يعود.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
01:43 PM

هل كبدك في خطر؟.. 7 أعراض توجب عليك استشارة الطبيب

التشخيص المبكر أفضل وينقذ المريض

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
473

إذا كنت تشعر بالقلق من صحة كبدك؛ فإليك 7 أعراض تشير إلى أن كبدك في خطر، وأنه يجب عليك استشارة الطبيب.

وفي تغريدة على "تويتر"، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة "صحة جدة"، 7 أعراض تحذيرية لمرض التليف الكبدي، وهي:

- فقدان الشهية

- الإرهاق

- حكة في الجلد

- نزيف الجهاز الهضمي، وغالبًا ما يكون ذلك ناتجًا من دوالي المريء

- ظهور كدمات تحت الجلد

- انتفاخ البطن، وقد يكون ذلك نتيجة تجمع السوائل، وهو ما يُعرف باستسقاء البطن

- اصفرار الجلد والعينين

التشخيص المبكر أفضل

وحسب موقع "مايو كلينك" الطبي، يُعد تليف الكبد من المراحل المتأخرة للتندب (التليف) الكبدي، والذي ينشأ نتيجة إصابة الكبد بأمراض وحالات مختلفة، ومنها التهاب الكبد.

وفي كل مرة يتضرر فيها كبدك، سواء بمرض أو فرط شرب الكحوليات أو أي سبب آخر، يحاول الكبد استعادة خلاياه للعمل.

ومع استمرار عملية الإصلاح الكبدي تتكون الندب. وكلما تفاقم تليف الكبد، زاد التندب بكثرة، وزادت صعوبة قيام الكبد بوظائفه. والتليف الكبدي المتقدم يهدد الحياة.

والتضرر الكبدي الناتج عن تليف الكبد لا يمكن شفاؤه. ولكن إذا شُخِّص تليف الكبد مبكرًا وعولج السبب؛ يمكن الحد من انتشار التليف، ونادرًا ما يعود.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,313
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,661
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,078
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,690

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة