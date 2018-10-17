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انطلاق المؤتمر السادس للروبوت في الطائف.. السبت المقبل

برعاية  أمير مكة.. من 20 - 22 صفر

تنطلق، بعد غد السبت، فعاليات المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الاصطناعي، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

تنظم المؤتمر مدارس صفوة الطليعة الأهلية في محافظة الطائف، خلال الفترة من 20 - 22 صفر 1441هـ ، الموافق 19 - 21 أكتوبر 2019.

ويأتي التركيز على استمرارية تنظيم المؤتمر العربي للروبوت، مع انتشار علم الروبوت كعلم وثقافة في العديد من المؤسسات التعليمية والبحثية العربية حيث انطلقت مبادرات رائدة ساهمت في تطويره.

وعملت الجمعية العربية للروبوت، منذ انطلاقها وضمن توصيات مؤتمرها الأول، على السعي الحثيث لتحقيق رؤيتها ورسالتها في "تطوير صناعة عربية متميزة في مجال علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي"، من خلال تواصلها مع جميع المؤسسات العربية ذات العلاقة، وتنظيمها للعديد من الفعاليات المميزة.

وأثمرت الجهود عن انطلاق العديد من المبادرات العربية التي تصب في مصلحة المواطن العربي والدول العربية بشكل عام.

يذكر أن المؤتمر ينظم لأول مرة في السعودية، ويستضيف مجموعة من المتحدثين المتخصصين في الروبوت والذكاء الاصطناعي، ويعقد ورشًا تدريبية، يشرف ويعمل عليها مدربون ومحكمون في مجال الروبوت.

المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الاصطناعي خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق المؤتمر السادس للروبوت في الطائف.. السبت المقبل
سبق

تنطلق، بعد غد السبت، فعاليات المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الاصطناعي، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

تنظم المؤتمر مدارس صفوة الطليعة الأهلية في محافظة الطائف، خلال الفترة من 20 - 22 صفر 1441هـ ، الموافق 19 - 21 أكتوبر 2019.

ويأتي التركيز على استمرارية تنظيم المؤتمر العربي للروبوت، مع انتشار علم الروبوت كعلم وثقافة في العديد من المؤسسات التعليمية والبحثية العربية حيث انطلقت مبادرات رائدة ساهمت في تطويره.

وعملت الجمعية العربية للروبوت، منذ انطلاقها وضمن توصيات مؤتمرها الأول، على السعي الحثيث لتحقيق رؤيتها ورسالتها في "تطوير صناعة عربية متميزة في مجال علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي"، من خلال تواصلها مع جميع المؤسسات العربية ذات العلاقة، وتنظيمها للعديد من الفعاليات المميزة.

وأثمرت الجهود عن انطلاق العديد من المبادرات العربية التي تصب في مصلحة المواطن العربي والدول العربية بشكل عام.

يذكر أن المؤتمر ينظم لأول مرة في السعودية، ويستضيف مجموعة من المتحدثين المتخصصين في الروبوت والذكاء الاصطناعي، ويعقد ورشًا تدريبية، يشرف ويعمل عليها مدربون ومحكمون في مجال الروبوت.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
05:33 PM

انطلاق المؤتمر السادس للروبوت في الطائف.. السبت المقبل

برعاية  أمير مكة.. من 20 - 22 صفر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تنطلق، بعد غد السبت، فعاليات المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الاصطناعي، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

تنظم المؤتمر مدارس صفوة الطليعة الأهلية في محافظة الطائف، خلال الفترة من 20 - 22 صفر 1441هـ ، الموافق 19 - 21 أكتوبر 2019.

ويأتي التركيز على استمرارية تنظيم المؤتمر العربي للروبوت، مع انتشار علم الروبوت كعلم وثقافة في العديد من المؤسسات التعليمية والبحثية العربية حيث انطلقت مبادرات رائدة ساهمت في تطويره.

وعملت الجمعية العربية للروبوت، منذ انطلاقها وضمن توصيات مؤتمرها الأول، على السعي الحثيث لتحقيق رؤيتها ورسالتها في "تطوير صناعة عربية متميزة في مجال علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي"، من خلال تواصلها مع جميع المؤسسات العربية ذات العلاقة، وتنظيمها للعديد من الفعاليات المميزة.

وأثمرت الجهود عن انطلاق العديد من المبادرات العربية التي تصب في مصلحة المواطن العربي والدول العربية بشكل عام.

يذكر أن المؤتمر ينظم لأول مرة في السعودية، ويستضيف مجموعة من المتحدثين المتخصصين في الروبوت والذكاء الاصطناعي، ويعقد ورشًا تدريبية، يشرف ويعمل عليها مدربون ومحكمون في مجال الروبوت.

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