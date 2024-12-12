نوه الدفاع المدني بمكة المكرمة ومطار الملك عبد العزيز بجدة بالتجربة الفرضية التي سيتم تنفيذها بعد قليل لسقوط طائرة شمال محافظة جدة وخارج مطار الملك عبدالعزيز الدولي. وتأتي التجربة التي ستنطق العاشرة صباح اليوم ضمن البرنامج السنوي للتدريب على رأس العمل للدفاع المدني بمشاركة عدة جهات، تتضمن سيناريو سقوط الطائرة عند اقترابها من المطار مما يسفر عن متوفين ومصابين. ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى عدم الانزعاج والابتعاد عن منطقة فعاليات التجربة بحي النزهة شمال محافظة جدة.

"مدني مكة" ومطار جدة ينوهان: سقوط طائرة بعد قليل "تجربة فرضية" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-12-12 نوه الدفاع المدني بمكة المكرمة ومطار الملك عبد العزيز بجدة بالتجربة الفرضية التي سيتم تنفيذها بعد قليل لسقوط طائرة شمال محافظة جدة وخارج مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وتأتي التجربة التي ستنطق العاشرة صباح اليوم ضمن البرنامج السنوي للتدريب على رأس العمل للدفاع المدني بمشاركة عدة جهات، تتضمن سيناريو سقوط الطائرة عند اقترابها من المطار مما يسفر عن متوفين ومصابين.

ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى عدم الانزعاج والابتعاد عن منطقة فعاليات التجربة بحي النزهة شمال محافظة جدة.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439 09:52 AM

"مدني مكة" ومطار جدة ينوهان: سقوط طائرة بعد قليل "تجربة فرضية" ضمن البرنامج السنوي للتدريب على رأس العمل وبمشاركة جهات عدة





A A A





20 مشاركة

نوه الدفاع المدني بمكة المكرمة ومطار الملك عبد العزيز بجدة بالتجربة الفرضية التي سيتم تنفيذها بعد قليل لسقوط طائرة شمال محافظة جدة وخارج مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وتأتي التجربة التي ستنطق العاشرة صباح اليوم ضمن البرنامج السنوي للتدريب على رأس العمل للدفاع المدني بمشاركة عدة جهات، تتضمن سيناريو سقوط الطائرة عند اقترابها من المطار مما يسفر عن متوفين ومصابين.

ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى عدم الانزعاج والابتعاد عن منطقة فعاليات التجربة بحي النزهة شمال محافظة جدة.