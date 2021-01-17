الولايات المتحدة تسجل 213,145 إصابة و3,557 وفاة بفيروس "كورونا"

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 213,145 إصابة مؤكدة و3,557 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 23,653,919 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 394,495 حالة وفاة.