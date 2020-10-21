النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طبيب ينسى بقايا إبرة داخل سن مريضة.. 3 أشهر والوجع شديد و"الصحة" تعد بالتحقيق

التجمع الصحي بالقصيم: ستحال إلى الهيئة الشرعية للنظر فيها وفقاً للإجراءات النظامية

أكّد التجمع الصحي بالقصيم بشأن شكوى إحدى المراجعات حول نسيان طبيب أسنان بقايا إبرة داخل سنها في أثناء مراجعتها مركزاً طبياً خاصاً، أن إدارة الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم تلقت شكوى بهذا الشأن، ويجري حالياً التحقق من الإجراءات الطبية التي تمت من قِبل المركز الطبي الخاص، وستتم إحالتها للهيئة الطبية الشرعية للنظر فيها وفقاً للإجراءات النظامية بهذا الجانب.

وتفصيلاً، فوجئت مريضة بعد زيارتها طبيب أسنان في أحد المستوصفات الخاصة بالقصيم بوجود بقايا إبرة وجدت بعد زيارتها للعيادة، وبقيت هذه الإبرة بداخل سن المريضة نحو ٣ أشهر، فكانت طيلة هذه الأيام تعاني آلاماً شديدة، حاولت معها معرفة السر لكن دون جدوى عندها اتجهت لأحد المستشفيات وبعد عمل الأشعة اللازمة، تبيّن وجود بقايا إبرة فتقدّموا بشكوى رسمية لصحة القصيم التي شرعت في التحقيق والتثبت من الإجراءات.

وقال شقيق المريضة لـ"سبق": "ذهبت أختي لهذا المستوصف قبل مدة لعلاج أسنانها وبعد الانتهاء لم تستقر حالتها، إذ بدأ يباغتها الوجع الشديد كل يوم استمر نحو ٣ أشهر مع محاولات تهدئته بتناول المسكنات ظناً منها أنها آلام عادية تصيب الأسنان بعد إصلاحها لكنه لم يتوقف وبدأ يشتد كثيراً".

وأضاف: "هنا ذهبنا لأكثر من مستوصف دون فائدة حتى توجّهنا لأحد المستشفيات الخاصة وبعد عمل الأشعة اللازمة اتضح وجود جزء من الإبرة نُسيت داخل السن، فنصحنا المستشفى بضرورة إجراء عملية لدى طبيب مختص لأن الوقت قد طال وهي داخل السن".

واختتم: "عندها راجعنا الطبيب والمستوصف فلم نجد حلاً مرضياً، فاتجهنا للصحة وتقدمنا بما نملك من تقارير وأشعة وننتظر محاسبته حتى لا يقع بما هو أعظم حرصاً على سلامة المرضى".

من جانبه، قال التجمع الصحي رداً على استفسار "سبق": "إشارة إلى الاستفسار الوارد من قبلكم على البريد الإلكتروني، بشأن شكوى إحدى المراجعات لمركز طبي خاص، نفيدكم بالآتي: "بأن إدارة الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم تلقت شكوى بهذا الشأن، ويجري حالياً من التحقق من الإجراءات الطبية التي تمت من قِبل المركز الطبي الخاص، وستتم إحالتها للهيئة الطبية الشرعية للنظر فيها وفقاً للإجراءات النظامية بهذا الجانب".

طبيب أسنان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طبيب ينسى بقايا إبرة داخل سن مريضة.. 3 أشهر والوجع شديد و"الصحة" تعد بالتحقيق
سبق

أكّد التجمع الصحي بالقصيم بشأن شكوى إحدى المراجعات حول نسيان طبيب أسنان بقايا إبرة داخل سنها في أثناء مراجعتها مركزاً طبياً خاصاً، أن إدارة الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم تلقت شكوى بهذا الشأن، ويجري حالياً التحقق من الإجراءات الطبية التي تمت من قِبل المركز الطبي الخاص، وستتم إحالتها للهيئة الطبية الشرعية للنظر فيها وفقاً للإجراءات النظامية بهذا الجانب.

وتفصيلاً، فوجئت مريضة بعد زيارتها طبيب أسنان في أحد المستوصفات الخاصة بالقصيم بوجود بقايا إبرة وجدت بعد زيارتها للعيادة، وبقيت هذه الإبرة بداخل سن المريضة نحو ٣ أشهر، فكانت طيلة هذه الأيام تعاني آلاماً شديدة، حاولت معها معرفة السر لكن دون جدوى عندها اتجهت لأحد المستشفيات وبعد عمل الأشعة اللازمة، تبيّن وجود بقايا إبرة فتقدّموا بشكوى رسمية لصحة القصيم التي شرعت في التحقيق والتثبت من الإجراءات.

وقال شقيق المريضة لـ"سبق": "ذهبت أختي لهذا المستوصف قبل مدة لعلاج أسنانها وبعد الانتهاء لم تستقر حالتها، إذ بدأ يباغتها الوجع الشديد كل يوم استمر نحو ٣ أشهر مع محاولات تهدئته بتناول المسكنات ظناً منها أنها آلام عادية تصيب الأسنان بعد إصلاحها لكنه لم يتوقف وبدأ يشتد كثيراً".

وأضاف: "هنا ذهبنا لأكثر من مستوصف دون فائدة حتى توجّهنا لأحد المستشفيات الخاصة وبعد عمل الأشعة اللازمة اتضح وجود جزء من الإبرة نُسيت داخل السن، فنصحنا المستشفى بضرورة إجراء عملية لدى طبيب مختص لأن الوقت قد طال وهي داخل السن".

واختتم: "عندها راجعنا الطبيب والمستوصف فلم نجد حلاً مرضياً، فاتجهنا للصحة وتقدمنا بما نملك من تقارير وأشعة وننتظر محاسبته حتى لا يقع بما هو أعظم حرصاً على سلامة المرضى".

من جانبه، قال التجمع الصحي رداً على استفسار "سبق": "إشارة إلى الاستفسار الوارد من قبلكم على البريد الإلكتروني، بشأن شكوى إحدى المراجعات لمركز طبي خاص، نفيدكم بالآتي: "بأن إدارة الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم تلقت شكوى بهذا الشأن، ويجري حالياً من التحقق من الإجراءات الطبية التي تمت من قِبل المركز الطبي الخاص، وستتم إحالتها للهيئة الطبية الشرعية للنظر فيها وفقاً للإجراءات النظامية بهذا الجانب".

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
10:40 AM

طبيب ينسى بقايا إبرة داخل سن مريضة.. 3 أشهر والوجع شديد و"الصحة" تعد بالتحقيق

التجمع الصحي بالقصيم: ستحال إلى الهيئة الشرعية للنظر فيها وفقاً للإجراءات النظامية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
1
2,396

أكّد التجمع الصحي بالقصيم بشأن شكوى إحدى المراجعات حول نسيان طبيب أسنان بقايا إبرة داخل سنها في أثناء مراجعتها مركزاً طبياً خاصاً، أن إدارة الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم تلقت شكوى بهذا الشأن، ويجري حالياً التحقق من الإجراءات الطبية التي تمت من قِبل المركز الطبي الخاص، وستتم إحالتها للهيئة الطبية الشرعية للنظر فيها وفقاً للإجراءات النظامية بهذا الجانب.

وتفصيلاً، فوجئت مريضة بعد زيارتها طبيب أسنان في أحد المستوصفات الخاصة بالقصيم بوجود بقايا إبرة وجدت بعد زيارتها للعيادة، وبقيت هذه الإبرة بداخل سن المريضة نحو ٣ أشهر، فكانت طيلة هذه الأيام تعاني آلاماً شديدة، حاولت معها معرفة السر لكن دون جدوى عندها اتجهت لأحد المستشفيات وبعد عمل الأشعة اللازمة، تبيّن وجود بقايا إبرة فتقدّموا بشكوى رسمية لصحة القصيم التي شرعت في التحقيق والتثبت من الإجراءات.

وقال شقيق المريضة لـ"سبق": "ذهبت أختي لهذا المستوصف قبل مدة لعلاج أسنانها وبعد الانتهاء لم تستقر حالتها، إذ بدأ يباغتها الوجع الشديد كل يوم استمر نحو ٣ أشهر مع محاولات تهدئته بتناول المسكنات ظناً منها أنها آلام عادية تصيب الأسنان بعد إصلاحها لكنه لم يتوقف وبدأ يشتد كثيراً".

وأضاف: "هنا ذهبنا لأكثر من مستوصف دون فائدة حتى توجّهنا لأحد المستشفيات الخاصة وبعد عمل الأشعة اللازمة اتضح وجود جزء من الإبرة نُسيت داخل السن، فنصحنا المستشفى بضرورة إجراء عملية لدى طبيب مختص لأن الوقت قد طال وهي داخل السن".

واختتم: "عندها راجعنا الطبيب والمستوصف فلم نجد حلاً مرضياً، فاتجهنا للصحة وتقدمنا بما نملك من تقارير وأشعة وننتظر محاسبته حتى لا يقع بما هو أعظم حرصاً على سلامة المرضى".

من جانبه، قال التجمع الصحي رداً على استفسار "سبق": "إشارة إلى الاستفسار الوارد من قبلكم على البريد الإلكتروني، بشأن شكوى إحدى المراجعات لمركز طبي خاص، نفيدكم بالآتي: "بأن إدارة الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم تلقت شكوى بهذا الشأن، ويجري حالياً من التحقق من الإجراءات الطبية التي تمت من قِبل المركز الطبي الخاص، وستتم إحالتها للهيئة الطبية الشرعية للنظر فيها وفقاً للإجراءات النظامية بهذا الجانب".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,103
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,593
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,228
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,570

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة