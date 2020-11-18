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73 % من الأمريكيين يوافقون على فوز "بايدن".. ونصف الجمهوريين يعتقدون أنه لـ"ترامب"

ثقة الناخبين تراجعت في التصويت الشعبي و"المجمع"

يعتقد ما يقرب من نصف الجمهوريين فقط أن الرئيس دونالد ترامب "فاز عن حق" في الانتخابات الأمريكية، لكن الفوز سُرق منه؛ بسبب تزوير واسع النطاق للناخبين لصالح الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، وفقاً لاستطلاع جديد أجرته "رويترز" و"إبسوس"، ونشر اليوم (الأربعاء).

وإجمالاً، وافق 73% من المستطلَعين على فوز "بايدن" في الانتخابات، بينما اعتقد 5% أن "ترامب" فاز. ولكن عندما سُئل الجمهوريون على وجه التحديد عما إذا كان "بايدن" قد "حقق الفوز"، أظهر الجمهوريون أنهم يشككون في كيفية تحقيق فوز "بايدن"، وذكر 52% منهم أن "ترامب فاز عن حق"، بينما قال 29% فقط إن "بايدن" فاز عن حق.

وبيّن استطلاع الرأي الذي أجري في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر، أن تحدي "ترامب" العلني لفوز "بايدن" في كل من التصويت الشعبي والمجمع الانتخابي، يبدو أنه يؤثر على ثقة الجمهور في الديمقراطية الأمريكية، خاصة بين الجمهوريين.

وأظهر الاستطلاع أن المزيد من الأمريكيين يبدو أنهم أكثر تشككاً بشأن عملية الانتخابات الأمريكية عما كانوا عليه قبل أربع سنوات.

الانتخابات الأمريكية جو بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

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73 % من الأمريكيين يوافقون على فوز "بايدن".. ونصف الجمهوريين يعتقدون أنه لـ"ترامب"
سبق

يعتقد ما يقرب من نصف الجمهوريين فقط أن الرئيس دونالد ترامب "فاز عن حق" في الانتخابات الأمريكية، لكن الفوز سُرق منه؛ بسبب تزوير واسع النطاق للناخبين لصالح الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، وفقاً لاستطلاع جديد أجرته "رويترز" و"إبسوس"، ونشر اليوم (الأربعاء).

وإجمالاً، وافق 73% من المستطلَعين على فوز "بايدن" في الانتخابات، بينما اعتقد 5% أن "ترامب" فاز. ولكن عندما سُئل الجمهوريون على وجه التحديد عما إذا كان "بايدن" قد "حقق الفوز"، أظهر الجمهوريون أنهم يشككون في كيفية تحقيق فوز "بايدن"، وذكر 52% منهم أن "ترامب فاز عن حق"، بينما قال 29% فقط إن "بايدن" فاز عن حق.

وبيّن استطلاع الرأي الذي أجري في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر، أن تحدي "ترامب" العلني لفوز "بايدن" في كل من التصويت الشعبي والمجمع الانتخابي، يبدو أنه يؤثر على ثقة الجمهور في الديمقراطية الأمريكية، خاصة بين الجمهوريين.

وأظهر الاستطلاع أن المزيد من الأمريكيين يبدو أنهم أكثر تشككاً بشأن عملية الانتخابات الأمريكية عما كانوا عليه قبل أربع سنوات.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
03:04 PM

73 % من الأمريكيين يوافقون على فوز "بايدن".. ونصف الجمهوريين يعتقدون أنه لـ"ترامب"

ثقة الناخبين تراجعت في التصويت الشعبي و"المجمع"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعتقد ما يقرب من نصف الجمهوريين فقط أن الرئيس دونالد ترامب "فاز عن حق" في الانتخابات الأمريكية، لكن الفوز سُرق منه؛ بسبب تزوير واسع النطاق للناخبين لصالح الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، وفقاً لاستطلاع جديد أجرته "رويترز" و"إبسوس"، ونشر اليوم (الأربعاء).

وإجمالاً، وافق 73% من المستطلَعين على فوز "بايدن" في الانتخابات، بينما اعتقد 5% أن "ترامب" فاز. ولكن عندما سُئل الجمهوريون على وجه التحديد عما إذا كان "بايدن" قد "حقق الفوز"، أظهر الجمهوريون أنهم يشككون في كيفية تحقيق فوز "بايدن"، وذكر 52% منهم أن "ترامب فاز عن حق"، بينما قال 29% فقط إن "بايدن" فاز عن حق.

وبيّن استطلاع الرأي الذي أجري في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر، أن تحدي "ترامب" العلني لفوز "بايدن" في كل من التصويت الشعبي والمجمع الانتخابي، يبدو أنه يؤثر على ثقة الجمهور في الديمقراطية الأمريكية، خاصة بين الجمهوريين.

وأظهر الاستطلاع أن المزيد من الأمريكيين يبدو أنهم أكثر تشككاً بشأن عملية الانتخابات الأمريكية عما كانوا عليه قبل أربع سنوات.

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