"القضاء الإداري" يصدر عدداً من القرارات تمهيداً لمباشرة محكمة الاستئناف بالجوف اختصاصاتها

وافق على ترقية وتكليف وندب عدد من القضاة للعمل بمختلف المحاكم بالمناطق

برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ عقد مجلس القضاء الإداري جلسته يومَي الأربعاء والخميس الماضيين، بحضور أعضاء المجلس، وذلك بالمقر الرئيس للديوان بالرياض.

صرّح بذلك أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام؛ مبيناً أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة؛ شملت إقرار تعديل مسمّى (إدارة الدعاوى والأحكام) في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم أينما وردت لتكون باسم (إدارة الدعاوى).

كما بيّن "الغنام"؛ أن المجلس قرّر تسمية فضيلة الشيخ متعب بن عايد العنزي؛ رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف؛ تمهيداً لمباشرتها اختصاصاتها؛ فقد قرر المجلس أيضاً تعديل قراراته المنظمة للاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية؛ وذلك بأن تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في المنطقة الشرقية، وما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة.

كما أقرّ المجلس اختصاص محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف المكاني؛ وذلك بأن تختص بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، وما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة، على أن تُحال إليها طلبات الاستئناف على الأحكام الصادرة اعتباراً من 1 / 6 / 1441 هـ، فيما تستمر محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية في نظر الطلبات والدعاوى المقيدة لديها قبل 1 / 6 / 1441 هـ.

كما بيّن في ختام تصريحه، أن المجلس وافق على ترقية وتكليف وندب عددٍ من القضاة للعمل بمختلف المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بمختلف مناطق المملكة.