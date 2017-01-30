النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 270 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 293 خلال الـ24 ساعة الماضية

يسيرون أميالًا.. "طوابير الخبز الرخيص" تكشف انهيار "الاقتصاد التركي"

حالة من التردّي تسيطر على أحوال المواطنين بعد الارتفاع الكبير للأسعار

فيما يعتبر أوضح مثال لحالة الركود في الاقتصاد التركي لخصت الطوابير الطويلة أمام منافذ بيع الخبز “الرخيص” في البلاد؛ حالة التردّي الاقتصادي السيئة التي وصلت إليها أنقرة.

ويمشي بعض الأتراك أميالًا لشراء الخبز مقابل ليرة تركية واحدة (بدلًا من 2 ليرة)، من كشك خبز إسطنبول الشعبي، بينما يقف الآخرون ساعات طويلة في انتظار دورهم للحصول على الخبز.

وفي حديثه عن الطلب الشديد على الخبز، قال أوزجين ناما، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "خبز إسطنبول الشعبي": "عندما ننظر إلى بيانات السنوات العشر الماضية، لم يكن هناك مثل هذا الطابور أمام أكشاك الخبز الشعبي ومثل هذا الطلب على الخبز"؛ وفق صحيفة زمان التركية.

وتابع ناما: “بدلاً من شراء الخبز مقابل 2 ليرة من مخبزهم في الحي، يسير السكان 5 كيلومترات ويشترون الخبز مقابل 1 ليرة من كشك خبز إسطنبول الشعبي في الحي المقابل. تخيل أنك تشتري 8 أرغفة من الخبز، هذا يوفر شهريًّا 250 ليرة، التي تعتبر قيمة فاتورة كهرباء، أو فاتورة غاز طبيعي لذوي الدخل المحدود".

وقال أحد المواطنين الذين يشترون الخبز من المخبز الشعبي: الخبز بليرة، يا لها من خدمة رائعة، اشتريت 8 أرغفة من الخبز، ودفعت 8 ليرات بدلاً من 16 ليرة.

وكانت وزارة الزراعة والغابات التركية قد حظرت بيع الخبز في العربات المتنقّلة والأكشاك الصغيرة التابعة لبلدية إسطنبول.

وبموجب قرار وزارة الزراعة والغابات، بحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى حظر بيع الخبز المحلي بكافة أنواعه في محلات البقالة والجزارة ونوافذ البيع بالشوارع.

وكانت أسعار رغيف الخبز قد ارتفعت بنسبة 33%، بسبب ارتفاع سعر الدقيق ومواد الإنتاج الأخرى، وقالت غرفة الخبازين في إسطنبول إن سعر رغيف الخبز بوزن 250 جرامًا من الخبز العادي قد ازداد بقيمة 25 قرشًا (ربع ليرة تركية).

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
يسيرون أميالًا.. "طوابير الخبز الرخيص" تكشف انهيار "الاقتصاد التركي"
سبق

فيما يعتبر أوضح مثال لحالة الركود في الاقتصاد التركي لخصت الطوابير الطويلة أمام منافذ بيع الخبز “الرخيص” في البلاد؛ حالة التردّي الاقتصادي السيئة التي وصلت إليها أنقرة.

ويمشي بعض الأتراك أميالًا لشراء الخبز مقابل ليرة تركية واحدة (بدلًا من 2 ليرة)، من كشك خبز إسطنبول الشعبي، بينما يقف الآخرون ساعات طويلة في انتظار دورهم للحصول على الخبز.

وفي حديثه عن الطلب الشديد على الخبز، قال أوزجين ناما، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "خبز إسطنبول الشعبي": "عندما ننظر إلى بيانات السنوات العشر الماضية، لم يكن هناك مثل هذا الطابور أمام أكشاك الخبز الشعبي ومثل هذا الطلب على الخبز"؛ وفق صحيفة زمان التركية.

وتابع ناما: “بدلاً من شراء الخبز مقابل 2 ليرة من مخبزهم في الحي، يسير السكان 5 كيلومترات ويشترون الخبز مقابل 1 ليرة من كشك خبز إسطنبول الشعبي في الحي المقابل. تخيل أنك تشتري 8 أرغفة من الخبز، هذا يوفر شهريًّا 250 ليرة، التي تعتبر قيمة فاتورة كهرباء، أو فاتورة غاز طبيعي لذوي الدخل المحدود".

وقال أحد المواطنين الذين يشترون الخبز من المخبز الشعبي: الخبز بليرة، يا لها من خدمة رائعة، اشتريت 8 أرغفة من الخبز، ودفعت 8 ليرات بدلاً من 16 ليرة.

وكانت وزارة الزراعة والغابات التركية قد حظرت بيع الخبز في العربات المتنقّلة والأكشاك الصغيرة التابعة لبلدية إسطنبول.

وبموجب قرار وزارة الزراعة والغابات، بحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى حظر بيع الخبز المحلي بكافة أنواعه في محلات البقالة والجزارة ونوافذ البيع بالشوارع.

وكانت أسعار رغيف الخبز قد ارتفعت بنسبة 33%، بسبب ارتفاع سعر الدقيق ومواد الإنتاج الأخرى، وقالت غرفة الخبازين في إسطنبول إن سعر رغيف الخبز بوزن 250 جرامًا من الخبز العادي قد ازداد بقيمة 25 قرشًا (ربع ليرة تركية).

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
02:03 PM

يسيرون أميالًا.. "طوابير الخبز الرخيص" تكشف انهيار "الاقتصاد التركي"

حالة من التردّي تسيطر على أحوال المواطنين بعد الارتفاع الكبير للأسعار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,160

فيما يعتبر أوضح مثال لحالة الركود في الاقتصاد التركي لخصت الطوابير الطويلة أمام منافذ بيع الخبز “الرخيص” في البلاد؛ حالة التردّي الاقتصادي السيئة التي وصلت إليها أنقرة.

ويمشي بعض الأتراك أميالًا لشراء الخبز مقابل ليرة تركية واحدة (بدلًا من 2 ليرة)، من كشك خبز إسطنبول الشعبي، بينما يقف الآخرون ساعات طويلة في انتظار دورهم للحصول على الخبز.

وفي حديثه عن الطلب الشديد على الخبز، قال أوزجين ناما، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "خبز إسطنبول الشعبي": "عندما ننظر إلى بيانات السنوات العشر الماضية، لم يكن هناك مثل هذا الطابور أمام أكشاك الخبز الشعبي ومثل هذا الطلب على الخبز"؛ وفق صحيفة زمان التركية.

وتابع ناما: “بدلاً من شراء الخبز مقابل 2 ليرة من مخبزهم في الحي، يسير السكان 5 كيلومترات ويشترون الخبز مقابل 1 ليرة من كشك خبز إسطنبول الشعبي في الحي المقابل. تخيل أنك تشتري 8 أرغفة من الخبز، هذا يوفر شهريًّا 250 ليرة، التي تعتبر قيمة فاتورة كهرباء، أو فاتورة غاز طبيعي لذوي الدخل المحدود".

وقال أحد المواطنين الذين يشترون الخبز من المخبز الشعبي: الخبز بليرة، يا لها من خدمة رائعة، اشتريت 8 أرغفة من الخبز، ودفعت 8 ليرات بدلاً من 16 ليرة.

وكانت وزارة الزراعة والغابات التركية قد حظرت بيع الخبز في العربات المتنقّلة والأكشاك الصغيرة التابعة لبلدية إسطنبول.

وبموجب قرار وزارة الزراعة والغابات، بحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى حظر بيع الخبز المحلي بكافة أنواعه في محلات البقالة والجزارة ونوافذ البيع بالشوارع.

وكانت أسعار رغيف الخبز قد ارتفعت بنسبة 33%، بسبب ارتفاع سعر الدقيق ومواد الإنتاج الأخرى، وقالت غرفة الخبازين في إسطنبول إن سعر رغيف الخبز بوزن 250 جرامًا من الخبز العادي قد ازداد بقيمة 25 قرشًا (ربع ليرة تركية).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,654
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,199
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,157
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,048

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة