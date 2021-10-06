أمين جازان يتفقد أعمال معالجة التشوهات البصرية في الريث والحقو

وقف على إصلاح أعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة والنظافة العامة ورفع مخلفات البناء

تفقد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان ميدانياً اليوم، أعمال معالجة التشوهات البصرية التي تقوم بها بلدية محافظة الريث ومركز الحقو.



ووقف خلال الجولة على أعمال معالجة التشوهات البصرية من معالجة حفر الشوارع، وإصلاح أعمدة الإنارة، والنظافة العامة ورفع مخلفات البناء، وإصلاح الأرصفة المتهالكة، ومعالجة حواجز الحفريات.



واجتمع أمين المنطقة ورؤساء بلديات محافظة الريث ومركز الحقو (رؤساء غرف عمليات معالجة التشوهات البصرية)، وأعضاء غرف العمليات وقادة مسارات معالجة وإصلاح الأساسيات الخمسة لعناصر التشوه البصري، وتم إطلاعه وفريق عمله على خطط تلك البلديات وجداولها الزمنية لمعالجة التشوهات البصرية، ونسب الإنجاز المتحققة والمستهدفات المطلوب إنجازها في الأيام القريبة القادمة.



وأكد ابن سعيدان أن الأمانة وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز دور الأمانة وبلدياتها في تحسين المشهد الحضري لرفع مستوى جودة الحياة وفقًا لرؤية المملكة 2030، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها برصد التشوهات البصرية عبر تطبيق "بلدي" وخدمة صور وأرسل، لتقوم الأمانة والبلديات بإدراجها ضمن خطط المعالجة، أو بالتواصل على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).