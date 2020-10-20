الاتحاد السعودي للهجن يطلق مسابقة النعيرية للمعلقين

بهدف إعداد كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال

أطلق الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الثلاثاء، مسابقة النعيرية للمعلقين؛ وذلك لتشجيع ودعم الموهوبين لمزيد من الإبداع والعطاء، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال التعليق على رياضة الهجن.

وذكر الاتحاد أن المسابقة تنطلق مزامنة مع سباق النعيرية للهجن، حيث تبلغ جوائز مسابقة المعلقين 60 ألف ريال.

ونوه الاتحاد السعودي للهجن بأن المسابقة مخصصة لمواطني المملكة العربية السعودية، واشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عاماً، حيث أوضح أن على المتقدمين للمسابقة ارسال فيديو لا تتجاوز مدته 4 دقائق تعليقاً على أحد سباقات رياضة الهجن، والتعليق في حدود الإبداع وتوظيف أغراض الشعر في رياضة الهجن دون أي تجريح في المشاركين أو مطاياهم.

وأضاف "الاتحاد" أن على المتقدمين إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة شخصية للمتقدم، وترسل المشاركات متضمنة رقم هاتف للتواصل عن طريق البريد الإلكتروني voice@scrf.sa في مدة أقصاها نهاية يوم الخميس المقبل.

وحدد الاتحاد السعودي للهجن يوم غدٍ الأربعاء موعداً لانطلاق استقبال المشاركات ولمدة يومين، على أن تنطلق المسابقة يوم الأحد القادم الموافق 25 أكتوبر وتستمر حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020.