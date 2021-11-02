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مقيمةٌ تَلِد 5 توائم.. و"مستشفيات دله" تتكفل بالرعاية الصحية بمليون ريال

برعاية صندوق الوقف الصحي

برعاية وتنسيق من صندوق الوقف الصحي، تكفلت مستشفيات دله بتقديم الرعاية الطبية الفائقة، لمقيمةٍ حاملٍ في 5 توائم، مع تحمل تكلفة الولادة والحضانة كاملةً، والتي تجاوزت مليون ريال.

ونجح الفريق الطبي في فرع مستشفيات "دله" بحي نمار في الرياض، في إجراء عملية الولادة بنجاح، في ظل متابعة حثيثة للحالة من قِبَل صندوق الوقف الصحي.

من جانبه طمأن الطبيبُ المشرف على الفريق الطبي، والدَ التوائم؛ مؤكدًا أنهم مع والدتهم يتمتعون بحالة صحية جيدة ومستقرة، ويحظون بالعناية اللازمة.

جدير بالذكر أن صندوق الوقف الصحي هو كيان يهدف إلى تعزيز الصحة العامة للمجتمع من خلال تقديم حلول مستدامة ومؤثرة؛ تعزيزًا لمساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية، وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه من تقديم الدعم في الخدمات الصحية مشاركًا للقطاع الحكومي.

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مقيمةٌ تَلِد 5 توائم.. و"مستشفيات دله" تتكفل بالرعاية الصحية بمليون ريال
سبق

برعاية وتنسيق من صندوق الوقف الصحي، تكفلت مستشفيات دله بتقديم الرعاية الطبية الفائقة، لمقيمةٍ حاملٍ في 5 توائم، مع تحمل تكلفة الولادة والحضانة كاملةً، والتي تجاوزت مليون ريال.

ونجح الفريق الطبي في فرع مستشفيات "دله" بحي نمار في الرياض، في إجراء عملية الولادة بنجاح، في ظل متابعة حثيثة للحالة من قِبَل صندوق الوقف الصحي.

من جانبه طمأن الطبيبُ المشرف على الفريق الطبي، والدَ التوائم؛ مؤكدًا أنهم مع والدتهم يتمتعون بحالة صحية جيدة ومستقرة، ويحظون بالعناية اللازمة.

جدير بالذكر أن صندوق الوقف الصحي هو كيان يهدف إلى تعزيز الصحة العامة للمجتمع من خلال تقديم حلول مستدامة ومؤثرة؛ تعزيزًا لمساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية، وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه من تقديم الدعم في الخدمات الصحية مشاركًا للقطاع الحكومي.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
01:16 PM

مقيمةٌ تَلِد 5 توائم.. و"مستشفيات دله" تتكفل بالرعاية الصحية بمليون ريال

برعاية صندوق الوقف الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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برعاية وتنسيق من صندوق الوقف الصحي، تكفلت مستشفيات دله بتقديم الرعاية الطبية الفائقة، لمقيمةٍ حاملٍ في 5 توائم، مع تحمل تكلفة الولادة والحضانة كاملةً، والتي تجاوزت مليون ريال.

ونجح الفريق الطبي في فرع مستشفيات "دله" بحي نمار في الرياض، في إجراء عملية الولادة بنجاح، في ظل متابعة حثيثة للحالة من قِبَل صندوق الوقف الصحي.

من جانبه طمأن الطبيبُ المشرف على الفريق الطبي، والدَ التوائم؛ مؤكدًا أنهم مع والدتهم يتمتعون بحالة صحية جيدة ومستقرة، ويحظون بالعناية اللازمة.

جدير بالذكر أن صندوق الوقف الصحي هو كيان يهدف إلى تعزيز الصحة العامة للمجتمع من خلال تقديم حلول مستدامة ومؤثرة؛ تعزيزًا لمساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية، وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه من تقديم الدعم في الخدمات الصحية مشاركًا للقطاع الحكومي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,982
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,918
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,062
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,143

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