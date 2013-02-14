الناقل الوطني ينضم كشريك رئيسي إلى منظومة هواوي من خلال الاتفاقية الإستراتيجية

ضمن رحلتها نحو التحول الرقمي، أعلنت "السعودية" عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية، يتم بموجبها إدراج التطبيق الرسمي للناقل الجوي الوطني "SAUDIA" إلى متجر AppGallery، منصة توزيع التطبيقات الرسمية لشركة هواوي والتي تعتبر واحدة من أكبر ثلاث متاجر تطبيقات على مستوى العالم. وإلى جانب تسخير سبل التعاون والتوسيع في المنتجات والخدمات الرقمية الأخرى، ستسمح هذه الشراكة بزيادة إطلاع الجمهور على نطاق أوسع بمختلف القارات بالعلامتين التجاريتين الرائدتين. وسيتمكن الضيوف من التخطيط لرحلاتهم وإجراء الحجز وإنهاء كافة إجراءات السفر وخدمات ما بعد البيع بين المملكة العربية السعودية ووجهتهم المفضلة من أي مكان عبر تطبيق "السعودية" ومن خلال أجهزتهم الذكية من هواوي، حيث سيجدون مجموعة خدمات وخيارات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة في متناول أيديهم. وحول هذه الخطوة، علّق الكابتن إبراهيم الكشي - الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي: "يُسعدنا أن نعلن عن توقيع مذكرة التفاهم مع هواوي التي ستعزز من قدراتنا على تطوير وتقديم منتجات رقمية استثنائية لضيوفنا. وسوف نحرص على العمل باستمرار لتقديم حلول مبتكرة وضمان تجربة عالية الجودة لضيوفنا، وشراكتنا مع هواوي هي شهادة على التزامنا بذلك". وأكد الكابتن إبراهيم الكشي أن تطبيق "السعودية" أصبح الآن جزءاً من مجموعة تطبيقات Huawei التي تُقدم لمستخدميها مجموعة واسعة من الحلول والخدمات والمبادرات التي تُركز على العملاء وتُلبي احتياجاتهم. من جهته، قال بيل يو – الرئيس التنفيذي لقطاع المستهلكين في شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية: "تُعتبر مذكرة التفاهم مع الخطوط السعودية مثالاً آخر على نجاح خدمات Huawei Mobile Services و AppGallery المتواصلة. ومع إضافة تطبيق السعودية إلى AppGallery، نؤكد التزامنا بتقديم تجارب متميزة لعملائنا في المملكة، حيث سيُمكن التطبيق الجديد المستخدمين من التخطيط وحجز رحلاتهم بين المملكة العربية السعودية والعالم بكل راحة وسهولة من خلال أجهزة هواوي الذكية الخاصة بهم". وقد تم إطلاق تطبيق "السعودية" في 28 ديسمبر 2021، وتم تحميله ‎126‎ ألف مرة في أول 24 ساعة فقط حتى قبل إصدار أي إعلان عنه، مع 1.3 مليون ظهور في ثلاثة أيام فقط. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن مذكرة التفاهم أيضاً تعاون الطرفين في أوجه عدة لتقديم أفضل تجربة للمستخدمين، وتقديم الدعم الفني المستمر، وتحديثات التطبيقات، وإجراء التسويق والترويج المشترك، فضلاً عن تقديم الدعم عبر الأسواق. يُشار إلى أنه حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021، انضم أكثر من187ألف تطبيق إلى Huawei Mobile Services، ومع وجود أكثر من 5.4 مليون مطوِّر مُسجل في جميع أنحاء العالم، أصبح نظام Huawei Mobile Services ثالث أكبر نظام لتطبيقات الهاتف المحمول في العالم. ومنذ إطلاقها للعالم في أبريل 2018، أصبحت منصة AppGallery متاحة في أكثر من 170 دولة/منطقة. وفي عام 2021، شهدت AppGallery أكثر من 432 مليار عملية تحميل تطبيقات في جميع أنحاء العالم.

الناقل الوطني ينضم كشريك رئيسي إلى منظومة هواوي من خلال الاتفاقية الإستراتيجية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-13 ضمن رحلتها نحو التحول الرقمي، أعلنت "السعودية" عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية، يتم بموجبها إدراج التطبيق الرسمي للناقل الجوي الوطني "SAUDIA" إلى متجر AppGallery، منصة توزيع التطبيقات الرسمية لشركة هواوي والتي تعتبر واحدة من أكبر ثلاث متاجر تطبيقات على مستوى العالم.



وإلى جانب تسخير سبل التعاون والتوسيع في المنتجات والخدمات الرقمية الأخرى، ستسمح هذه الشراكة بزيادة إطلاع الجمهور على نطاق أوسع بمختلف القارات بالعلامتين التجاريتين الرائدتين.

وسيتمكن الضيوف من التخطيط لرحلاتهم وإجراء الحجز وإنهاء كافة إجراءات السفر وخدمات ما بعد البيع بين المملكة العربية السعودية ووجهتهم المفضلة من أي مكان عبر تطبيق "السعودية" ومن خلال أجهزتهم الذكية من هواوي، حيث سيجدون مجموعة خدمات وخيارات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة في متناول أيديهم.



وحول هذه الخطوة، علّق الكابتن إبراهيم الكشي - الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي: "يُسعدنا أن نعلن عن توقيع مذكرة التفاهم مع هواوي التي ستعزز من قدراتنا على تطوير وتقديم منتجات رقمية استثنائية لضيوفنا. وسوف نحرص على العمل باستمرار لتقديم حلول مبتكرة وضمان تجربة عالية الجودة لضيوفنا، وشراكتنا مع هواوي هي شهادة على التزامنا بذلك".

وأكد الكابتن إبراهيم الكشي أن تطبيق "السعودية" أصبح الآن جزءاً من مجموعة تطبيقات Huawei التي تُقدم لمستخدميها مجموعة واسعة من الحلول والخدمات والمبادرات التي تُركز على العملاء وتُلبي احتياجاتهم.



من جهته، قال بيل يو – الرئيس التنفيذي لقطاع المستهلكين في شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية: "تُعتبر مذكرة التفاهم مع الخطوط السعودية مثالاً آخر على نجاح خدمات Huawei Mobile Services و AppGallery المتواصلة. ومع إضافة تطبيق السعودية إلى AppGallery، نؤكد التزامنا بتقديم تجارب متميزة لعملائنا في المملكة، حيث سيُمكن التطبيق الجديد المستخدمين من التخطيط وحجز رحلاتهم بين المملكة العربية السعودية والعالم بكل راحة وسهولة من خلال أجهزة هواوي الذكية الخاصة بهم".



وقد تم إطلاق تطبيق "السعودية" في 28 ديسمبر 2021، وتم تحميله ‎126‎ ألف مرة في أول 24 ساعة فقط حتى قبل إصدار أي إعلان عنه، مع 1.3 مليون ظهور في ثلاثة أيام فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن مذكرة التفاهم أيضاً تعاون الطرفين في أوجه عدة لتقديم أفضل تجربة للمستخدمين، وتقديم الدعم الفني المستمر، وتحديثات التطبيقات، وإجراء التسويق والترويج المشترك، فضلاً عن تقديم الدعم عبر الأسواق.

يُشار إلى أنه حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021، انضم أكثر من187ألف تطبيق إلى Huawei Mobile Services، ومع وجود أكثر من 5.4 مليون مطوِّر مُسجل في جميع أنحاء العالم، أصبح نظام Huawei Mobile Services ثالث أكبر نظام لتطبيقات الهاتف المحمول في العالم. ومنذ إطلاقها للعالم في أبريل 2018، أصبحت منصة AppGallery متاحة في أكثر من 170 دولة/منطقة. وفي عام 2021، شهدت AppGallery أكثر من 432 مليار عملية تحميل تطبيقات في جميع أنحاء العالم.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443 08:33 PM

اخر تعديل 14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443 01:46 AM

الناقل الوطني ينضم كشريك رئيسي إلى منظومة هواوي من خلال الاتفاقية الإستراتيجية "هواوي" و "الخطوط السعودية" توقّعان مذكرة تفاهم لإدراج تطبيق "السعودية" على AppGallery





A A A





3 مشاركة

ضمن رحلتها نحو التحول الرقمي، أعلنت "السعودية" عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية، يتم بموجبها إدراج التطبيق الرسمي للناقل الجوي الوطني "SAUDIA" إلى متجر AppGallery، منصة توزيع التطبيقات الرسمية لشركة هواوي والتي تعتبر واحدة من أكبر ثلاث متاجر تطبيقات على مستوى العالم.



وإلى جانب تسخير سبل التعاون والتوسيع في المنتجات والخدمات الرقمية الأخرى، ستسمح هذه الشراكة بزيادة إطلاع الجمهور على نطاق أوسع بمختلف القارات بالعلامتين التجاريتين الرائدتين.

وسيتمكن الضيوف من التخطيط لرحلاتهم وإجراء الحجز وإنهاء كافة إجراءات السفر وخدمات ما بعد البيع بين المملكة العربية السعودية ووجهتهم المفضلة من أي مكان عبر تطبيق "السعودية" ومن خلال أجهزتهم الذكية من هواوي، حيث سيجدون مجموعة خدمات وخيارات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة في متناول أيديهم.



وحول هذه الخطوة، علّق الكابتن إبراهيم الكشي - الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي: "يُسعدنا أن نعلن عن توقيع مذكرة التفاهم مع هواوي التي ستعزز من قدراتنا على تطوير وتقديم منتجات رقمية استثنائية لضيوفنا. وسوف نحرص على العمل باستمرار لتقديم حلول مبتكرة وضمان تجربة عالية الجودة لضيوفنا، وشراكتنا مع هواوي هي شهادة على التزامنا بذلك".

وأكد الكابتن إبراهيم الكشي أن تطبيق "السعودية" أصبح الآن جزءاً من مجموعة تطبيقات Huawei التي تُقدم لمستخدميها مجموعة واسعة من الحلول والخدمات والمبادرات التي تُركز على العملاء وتُلبي احتياجاتهم.



من جهته، قال بيل يو – الرئيس التنفيذي لقطاع المستهلكين في شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية: "تُعتبر مذكرة التفاهم مع الخطوط السعودية مثالاً آخر على نجاح خدمات Huawei Mobile Services و AppGallery المتواصلة. ومع إضافة تطبيق السعودية إلى AppGallery، نؤكد التزامنا بتقديم تجارب متميزة لعملائنا في المملكة، حيث سيُمكن التطبيق الجديد المستخدمين من التخطيط وحجز رحلاتهم بين المملكة العربية السعودية والعالم بكل راحة وسهولة من خلال أجهزة هواوي الذكية الخاصة بهم".



وقد تم إطلاق تطبيق "السعودية" في 28 ديسمبر 2021، وتم تحميله ‎126‎ ألف مرة في أول 24 ساعة فقط حتى قبل إصدار أي إعلان عنه، مع 1.3 مليون ظهور في ثلاثة أيام فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن مذكرة التفاهم أيضاً تعاون الطرفين في أوجه عدة لتقديم أفضل تجربة للمستخدمين، وتقديم الدعم الفني المستمر، وتحديثات التطبيقات، وإجراء التسويق والترويج المشترك، فضلاً عن تقديم الدعم عبر الأسواق.

يُشار إلى أنه حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021، انضم أكثر من187ألف تطبيق إلى Huawei Mobile Services، ومع وجود أكثر من 5.4 مليون مطوِّر مُسجل في جميع أنحاء العالم، أصبح نظام Huawei Mobile Services ثالث أكبر نظام لتطبيقات الهاتف المحمول في العالم. ومنذ إطلاقها للعالم في أبريل 2018، أصبحت منصة AppGallery متاحة في أكثر من 170 دولة/منطقة. وفي عام 2021، شهدت AppGallery أكثر من 432 مليار عملية تحميل تطبيقات في جميع أنحاء العالم.