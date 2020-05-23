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الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة عملاء البنوك وسلب أموالهم في الرياض

مكوَّن من 4 أشخاص إثيوبيي الجنسية.. وعُثر بحوزتهم على نصف مليون ريال

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، الإطاحة بتشكيل عصابي، امتهن سرقة عملاء البنوك، وأنه تم استعادة أكثر من نصف مليون ريال كانت بحوزتهم.

وقال "التويجري": "بفضل الله تمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة بتشكيل عصابي، مكوَّن من أربعة أشخاص (إثيوبيي الجنسية)، امتهنوا سرقة عملاء البنوك، والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال بالإكراه باستخدام القوة والتهديد بالأسلحة البيضاء (مطارق وسواطير)، مستخدمين مجموعة من المركبات المسروقة بعد تغيير معالمها لتضليل الجهات الأمنية".

وأضاف: "تم القبض عليهم متلبسين بعد اعتدائهم على أحد عملاء مصرف بحي العليا وسط العاصمة الرياض، ومحاولة سلبه، وأبدوا مقاومة لرجال الأمن، نتج منها إحداث تلفيات بالمركبات الأمنية التي باشرت الحادثة".

وتابع: "جرى إيقافهم، واستعادة أكثر من نصف مليون ريال كانت بحوزتهم من جرائمهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة عملاء البنوك وسلب أموالهم في الرياض
سبق

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، الإطاحة بتشكيل عصابي، امتهن سرقة عملاء البنوك، وأنه تم استعادة أكثر من نصف مليون ريال كانت بحوزتهم.

وقال "التويجري": "بفضل الله تمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة بتشكيل عصابي، مكوَّن من أربعة أشخاص (إثيوبيي الجنسية)، امتهنوا سرقة عملاء البنوك، والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال بالإكراه باستخدام القوة والتهديد بالأسلحة البيضاء (مطارق وسواطير)، مستخدمين مجموعة من المركبات المسروقة بعد تغيير معالمها لتضليل الجهات الأمنية".

وأضاف: "تم القبض عليهم متلبسين بعد اعتدائهم على أحد عملاء مصرف بحي العليا وسط العاصمة الرياض، ومحاولة سلبه، وأبدوا مقاومة لرجال الأمن، نتج منها إحداث تلفيات بالمركبات الأمنية التي باشرت الحادثة".

وتابع: "جرى إيقافهم، واستعادة أكثر من نصف مليون ريال كانت بحوزتهم من جرائمهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة".

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
01:02 AM

الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة عملاء البنوك وسلب أموالهم في الرياض

مكوَّن من 4 أشخاص إثيوبيي الجنسية.. وعُثر بحوزتهم على نصف مليون ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
18
17,120

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، الإطاحة بتشكيل عصابي، امتهن سرقة عملاء البنوك، وأنه تم استعادة أكثر من نصف مليون ريال كانت بحوزتهم.

وقال "التويجري": "بفضل الله تمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة بتشكيل عصابي، مكوَّن من أربعة أشخاص (إثيوبيي الجنسية)، امتهنوا سرقة عملاء البنوك، والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال بالإكراه باستخدام القوة والتهديد بالأسلحة البيضاء (مطارق وسواطير)، مستخدمين مجموعة من المركبات المسروقة بعد تغيير معالمها لتضليل الجهات الأمنية".

وأضاف: "تم القبض عليهم متلبسين بعد اعتدائهم على أحد عملاء مصرف بحي العليا وسط العاصمة الرياض، ومحاولة سلبه، وأبدوا مقاومة لرجال الأمن، نتج منها إحداث تلفيات بالمركبات الأمنية التي باشرت الحادثة".

وتابع: "جرى إيقافهم، واستعادة أكثر من نصف مليون ريال كانت بحوزتهم من جرائمهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة".

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