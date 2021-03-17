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أمطار وغبار.. الحصيني يرسم خريطة أجواء وهطولات الساعات القادمة

المركز الوطني للأرصاد توقّع نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أجواءً حارة نهاراً على معظم السعودية ومعتدلة ليلاً.

وقال عبر حسابه في تويتر: من حارة نسبياً إلى معتدلة على الشرقية الشمالية والمرتفعات وباردة ليلاً.

وأضاف: متوقع خلال الـ "24"ساعة القادمة -بإذن الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة محدودة ومتفرقة على أجزاءٍ من مناطق: عسير والمدينة المنوّرة وشمال الشرقية ورياح مثيرة للأتربة.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، كما يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار وغبار.. الحصيني يرسم خريطة أجواء وهطولات الساعات القادمة
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أجواءً حارة نهاراً على معظم السعودية ومعتدلة ليلاً.

وقال عبر حسابه في تويتر: من حارة نسبياً إلى معتدلة على الشرقية الشمالية والمرتفعات وباردة ليلاً.

وأضاف: متوقع خلال الـ "24"ساعة القادمة -بإذن الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة محدودة ومتفرقة على أجزاءٍ من مناطق: عسير والمدينة المنوّرة وشمال الشرقية ورياح مثيرة للأتربة.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، كما يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
08:25 AM

أمطار وغبار.. الحصيني يرسم خريطة أجواء وهطولات الساعات القادمة

المركز الوطني للأرصاد توقّع نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أجواءً حارة نهاراً على معظم السعودية ومعتدلة ليلاً.

وقال عبر حسابه في تويتر: من حارة نسبياً إلى معتدلة على الشرقية الشمالية والمرتفعات وباردة ليلاً.

وأضاف: متوقع خلال الـ "24"ساعة القادمة -بإذن الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة محدودة ومتفرقة على أجزاءٍ من مناطق: عسير والمدينة المنوّرة وشمال الشرقية ورياح مثيرة للأتربة.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، كما يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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