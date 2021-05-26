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يوفنتوس يصف التعاقد مع جوارديولا بـ"عالم غريب"

نفى نادي يوفنتوس صحة التقارير عن نيته التعاقد مع الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، لخلافة ماسيميليانو أليغري الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم بعدما قاده إلى لقبه الثامن تواليًا في الدوري المحلي لكرة القدم.

وقال المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي لشبكة "دازن" يوم الأحد على هامش مباراة فريقه ضد سامبدوريا في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي، "إنه عالم غريب، لم نجر أي اتصال بتاتًا مع جوارديولا ولم نفكر بالموضوع ولاسيما أنه مرتبط بعقد" مع فريقه الحالي.

ويبحث يوفنتوس الذي توج بطلاً للموسم الثامن تواليًا، عن مدرب للموسم المقبل بعد الإعلان أن أليغري سيرحل بنهاية 2018-2019، في ظل تقارير عن خلافات بينه وبين أعضاء في الإدارة حول خططه المستقبلية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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يوفنتوس يصف التعاقد مع جوارديولا بـ"عالم غريب"
سبق

نفى نادي يوفنتوس صحة التقارير عن نيته التعاقد مع الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، لخلافة ماسيميليانو أليغري الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم بعدما قاده إلى لقبه الثامن تواليًا في الدوري المحلي لكرة القدم.

وقال المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي لشبكة "دازن" يوم الأحد على هامش مباراة فريقه ضد سامبدوريا في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي، "إنه عالم غريب، لم نجر أي اتصال بتاتًا مع جوارديولا ولم نفكر بالموضوع ولاسيما أنه مرتبط بعقد" مع فريقه الحالي.

ويبحث يوفنتوس الذي توج بطلاً للموسم الثامن تواليًا، عن مدرب للموسم المقبل بعد الإعلان أن أليغري سيرحل بنهاية 2018-2019، في ظل تقارير عن خلافات بينه وبين أعضاء في الإدارة حول خططه المستقبلية.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
10:44 PM

يوفنتوس يصف التعاقد مع جوارديولا بـ"عالم غريب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى نادي يوفنتوس صحة التقارير عن نيته التعاقد مع الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، لخلافة ماسيميليانو أليغري الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم بعدما قاده إلى لقبه الثامن تواليًا في الدوري المحلي لكرة القدم.

وقال المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي لشبكة "دازن" يوم الأحد على هامش مباراة فريقه ضد سامبدوريا في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي، "إنه عالم غريب، لم نجر أي اتصال بتاتًا مع جوارديولا ولم نفكر بالموضوع ولاسيما أنه مرتبط بعقد" مع فريقه الحالي.

ويبحث يوفنتوس الذي توج بطلاً للموسم الثامن تواليًا، عن مدرب للموسم المقبل بعد الإعلان أن أليغري سيرحل بنهاية 2018-2019، في ظل تقارير عن خلافات بينه وبين أعضاء في الإدارة حول خططه المستقبلية.

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