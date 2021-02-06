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تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا سطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمنت أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي بدر وينبع تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ1 ظهرًا.

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تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على المدينة المنورة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمنت أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي بدر وينبع تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ1 ظهرًا.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
10:23 AM

تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا سطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمنت أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي بدر وينبع تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ1 ظهرًا.

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