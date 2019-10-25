النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استشاري يحذّر من تجاهل النوم المبكّر للأطفال والمراهقين.. هذه مسبّبات الأرق

"باواكد": 49 دراسة نبّهت لمخاطر اضطرابات النوم وتأثيرها على القدرات العقلية

أوضح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور خالد عبيد باواكد؛ أن الـ 49 دراسة التي أجراها 4 باحثين ينتمون للمعهد الوطني الدنماركي للصحة العامة حول تأثير استخدام الأطفال والمراهقين للأجهزة الإلكترونية مما يؤدي عموماً إلى قلة نومهم وتعرضهم للأرق أو عدم النوم، بجانب إصابتهم بكثير من المشكلات الصحية هي مؤشر خطير، وتدعو إلى ضرورة تقنين استخدام الأطفال لهذه الأجهزة.

وأشار باواكد؛ إلى أن نقص النوم عند الأطفال بسبب السهر على الأجهزة الإلكترونية يعرّضهم للتعب الشديد؛ ما يسبّب عدم قدرتهم على القيام بأي أعمال سوى قضاء الوقت وراء الأجهزة الإلكترونية، كما ينعكس أثر السهر في قدراتهم التعليمية، إذ أكدت معظم الدراسات أن النوم يشكل في حياة الجميع الركيزة الأساسية لنمو الإنسان عامة وللأطفال خاصة، فخلال النوم يتم تطوير عمل الجهاز المناعي لدى الطفل، وتتجدّد الخلايا في جسده، ويتم تخزين المعلومات المكتسبة في الدماغ، وتعزّز الذاكرة، وفوائد عظيمة أخرى، لذا يجب الحرص على إيقاع النوم عند الأطفال.

وقال إن الأرق عند الأطفال يعد من العوارض المزعجة التي تؤثر في الطفل، ويعد أحد أشكال اضطرابات النوم التي قد يعانيها الأطفال في أي مرحلة عمرية، وهو مشكلة لابد من الانتباه إليها جيداً حتى لا يحرم الأطفال من فوائد النوم العميق الهادئ، ومن الهرمونات المهمة التي تفرز ليلاً وفي الظلام، وهناك فوائد عديدة للنوم المبكر منها زيادة تدفق الدم في ساعات الليل إلى العضلات، وهو أمر مهم لسلامتها حيث تنمو العضلات والأنسجة ويتم معالجة التالف منها أثناء النوم، وخلال النوم يستعيد الطفل الطاقة التي سيحتاج إليها في اليوم التالي ، كما يسهم في نمو الطفل بطريقة سليمة، حيث يزداد هرمون النمو خلال ساعات النوم ليلاً.

وتابع، من فوائد النوم العميق للأطفال أيضاً، تنشيط علمية بناء الخلايا الدماغية والمساعدة في تعزيز نمو الدماغ، كما يساعد النوم العميق على تنظيم ضربات القلب عند الأطفال، وبجانب ذلك تستعيد أجسام الأطفال حيويتها ونشاطها وقوتها أثناء ساعات النوم العميق التي يحظى بها.

ولفت باواكد؛ إلى أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، حسمت الجدل الدائر حول مدة استخدام الأطفال الأجهزة الذكية ومشاهدة التلفزيون والألعاب الإلكترونية، محددة أقصى مدة بالساعتين يومياً لمَن هم في أعمار من 6 إلى 18 عاماً، والساعة الواحدة لمَن في عمر بين 3 - 5 سنوات، وعدم استخدامها لمَن هم أقل عمراً من سنتين، فتحديد ساعات استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية يهدف للمحافظة على سلامة صحتهم، خصوصاً أن أهم المشكل الصحية المترتبة هي أن الأجهزة الإلكترونية تعيق قدرة الأطفال على التواصل وتقلل من قدراتهم المعرفية وتبطئ من التركيز وتطور نموهم العقلي، كما تعرّضهم للإصابة ببعض المشكلات النفسية؛ كالقلق والاكتئاب والانعزال عن الآخرين، إضافة إلى مشكلات النوم وزيادة الوزن.

وشدّد "باواكد"؛ على ضرورة دور الآباء في وضع حدود لأطفالهم حول استخدام الأجهزة الذكية، وضرورة مطالبتهم بالابتعاد عنها خلال أوقات تناول الطعام، ووضع الهواتف بعيداً عن غرف النوم، لتعزيز صحة الأطفال البدنية والعقلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استشاري يحذّر من تجاهل النوم المبكّر للأطفال والمراهقين.. هذه مسبّبات الأرق
سبق

أوضح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور خالد عبيد باواكد؛ أن الـ 49 دراسة التي أجراها 4 باحثين ينتمون للمعهد الوطني الدنماركي للصحة العامة حول تأثير استخدام الأطفال والمراهقين للأجهزة الإلكترونية مما يؤدي عموماً إلى قلة نومهم وتعرضهم للأرق أو عدم النوم، بجانب إصابتهم بكثير من المشكلات الصحية هي مؤشر خطير، وتدعو إلى ضرورة تقنين استخدام الأطفال لهذه الأجهزة.

وأشار باواكد؛ إلى أن نقص النوم عند الأطفال بسبب السهر على الأجهزة الإلكترونية يعرّضهم للتعب الشديد؛ ما يسبّب عدم قدرتهم على القيام بأي أعمال سوى قضاء الوقت وراء الأجهزة الإلكترونية، كما ينعكس أثر السهر في قدراتهم التعليمية، إذ أكدت معظم الدراسات أن النوم يشكل في حياة الجميع الركيزة الأساسية لنمو الإنسان عامة وللأطفال خاصة، فخلال النوم يتم تطوير عمل الجهاز المناعي لدى الطفل، وتتجدّد الخلايا في جسده، ويتم تخزين المعلومات المكتسبة في الدماغ، وتعزّز الذاكرة، وفوائد عظيمة أخرى، لذا يجب الحرص على إيقاع النوم عند الأطفال.

وقال إن الأرق عند الأطفال يعد من العوارض المزعجة التي تؤثر في الطفل، ويعد أحد أشكال اضطرابات النوم التي قد يعانيها الأطفال في أي مرحلة عمرية، وهو مشكلة لابد من الانتباه إليها جيداً حتى لا يحرم الأطفال من فوائد النوم العميق الهادئ، ومن الهرمونات المهمة التي تفرز ليلاً وفي الظلام، وهناك فوائد عديدة للنوم المبكر منها زيادة تدفق الدم في ساعات الليل إلى العضلات، وهو أمر مهم لسلامتها حيث تنمو العضلات والأنسجة ويتم معالجة التالف منها أثناء النوم، وخلال النوم يستعيد الطفل الطاقة التي سيحتاج إليها في اليوم التالي ، كما يسهم في نمو الطفل بطريقة سليمة، حيث يزداد هرمون النمو خلال ساعات النوم ليلاً.

وتابع، من فوائد النوم العميق للأطفال أيضاً، تنشيط علمية بناء الخلايا الدماغية والمساعدة في تعزيز نمو الدماغ، كما يساعد النوم العميق على تنظيم ضربات القلب عند الأطفال، وبجانب ذلك تستعيد أجسام الأطفال حيويتها ونشاطها وقوتها أثناء ساعات النوم العميق التي يحظى بها.

ولفت باواكد؛ إلى أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، حسمت الجدل الدائر حول مدة استخدام الأطفال الأجهزة الذكية ومشاهدة التلفزيون والألعاب الإلكترونية، محددة أقصى مدة بالساعتين يومياً لمَن هم في أعمار من 6 إلى 18 عاماً، والساعة الواحدة لمَن في عمر بين 3 - 5 سنوات، وعدم استخدامها لمَن هم أقل عمراً من سنتين، فتحديد ساعات استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية يهدف للمحافظة على سلامة صحتهم، خصوصاً أن أهم المشكل الصحية المترتبة هي أن الأجهزة الإلكترونية تعيق قدرة الأطفال على التواصل وتقلل من قدراتهم المعرفية وتبطئ من التركيز وتطور نموهم العقلي، كما تعرّضهم للإصابة ببعض المشكلات النفسية؛ كالقلق والاكتئاب والانعزال عن الآخرين، إضافة إلى مشكلات النوم وزيادة الوزن.

وشدّد "باواكد"؛ على ضرورة دور الآباء في وضع حدود لأطفالهم حول استخدام الأجهزة الذكية، وضرورة مطالبتهم بالابتعاد عنها خلال أوقات تناول الطعام، ووضع الهواتف بعيداً عن غرف النوم، لتعزيز صحة الأطفال البدنية والعقلية.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
11:25 AM

استشاري يحذّر من تجاهل النوم المبكّر للأطفال والمراهقين.. هذه مسبّبات الأرق

"باواكد": 49 دراسة نبّهت لمخاطر اضطرابات النوم وتأثيرها على القدرات العقلية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
112

أوضح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور خالد عبيد باواكد؛ أن الـ 49 دراسة التي أجراها 4 باحثين ينتمون للمعهد الوطني الدنماركي للصحة العامة حول تأثير استخدام الأطفال والمراهقين للأجهزة الإلكترونية مما يؤدي عموماً إلى قلة نومهم وتعرضهم للأرق أو عدم النوم، بجانب إصابتهم بكثير من المشكلات الصحية هي مؤشر خطير، وتدعو إلى ضرورة تقنين استخدام الأطفال لهذه الأجهزة.

وأشار باواكد؛ إلى أن نقص النوم عند الأطفال بسبب السهر على الأجهزة الإلكترونية يعرّضهم للتعب الشديد؛ ما يسبّب عدم قدرتهم على القيام بأي أعمال سوى قضاء الوقت وراء الأجهزة الإلكترونية، كما ينعكس أثر السهر في قدراتهم التعليمية، إذ أكدت معظم الدراسات أن النوم يشكل في حياة الجميع الركيزة الأساسية لنمو الإنسان عامة وللأطفال خاصة، فخلال النوم يتم تطوير عمل الجهاز المناعي لدى الطفل، وتتجدّد الخلايا في جسده، ويتم تخزين المعلومات المكتسبة في الدماغ، وتعزّز الذاكرة، وفوائد عظيمة أخرى، لذا يجب الحرص على إيقاع النوم عند الأطفال.

وقال إن الأرق عند الأطفال يعد من العوارض المزعجة التي تؤثر في الطفل، ويعد أحد أشكال اضطرابات النوم التي قد يعانيها الأطفال في أي مرحلة عمرية، وهو مشكلة لابد من الانتباه إليها جيداً حتى لا يحرم الأطفال من فوائد النوم العميق الهادئ، ومن الهرمونات المهمة التي تفرز ليلاً وفي الظلام، وهناك فوائد عديدة للنوم المبكر منها زيادة تدفق الدم في ساعات الليل إلى العضلات، وهو أمر مهم لسلامتها حيث تنمو العضلات والأنسجة ويتم معالجة التالف منها أثناء النوم، وخلال النوم يستعيد الطفل الطاقة التي سيحتاج إليها في اليوم التالي ، كما يسهم في نمو الطفل بطريقة سليمة، حيث يزداد هرمون النمو خلال ساعات النوم ليلاً.

وتابع، من فوائد النوم العميق للأطفال أيضاً، تنشيط علمية بناء الخلايا الدماغية والمساعدة في تعزيز نمو الدماغ، كما يساعد النوم العميق على تنظيم ضربات القلب عند الأطفال، وبجانب ذلك تستعيد أجسام الأطفال حيويتها ونشاطها وقوتها أثناء ساعات النوم العميق التي يحظى بها.

ولفت باواكد؛ إلى أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، حسمت الجدل الدائر حول مدة استخدام الأطفال الأجهزة الذكية ومشاهدة التلفزيون والألعاب الإلكترونية، محددة أقصى مدة بالساعتين يومياً لمَن هم في أعمار من 6 إلى 18 عاماً، والساعة الواحدة لمَن في عمر بين 3 - 5 سنوات، وعدم استخدامها لمَن هم أقل عمراً من سنتين، فتحديد ساعات استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية يهدف للمحافظة على سلامة صحتهم، خصوصاً أن أهم المشكل الصحية المترتبة هي أن الأجهزة الإلكترونية تعيق قدرة الأطفال على التواصل وتقلل من قدراتهم المعرفية وتبطئ من التركيز وتطور نموهم العقلي، كما تعرّضهم للإصابة ببعض المشكلات النفسية؛ كالقلق والاكتئاب والانعزال عن الآخرين، إضافة إلى مشكلات النوم وزيادة الوزن.

وشدّد "باواكد"؛ على ضرورة دور الآباء في وضع حدود لأطفالهم حول استخدام الأجهزة الذكية، وضرورة مطالبتهم بالابتعاد عنها خلال أوقات تناول الطعام، ووضع الهواتف بعيداً عن غرف النوم، لتعزيز صحة الأطفال البدنية والعقلية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,553
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,736
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,002
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,099

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة