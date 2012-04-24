"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان
تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 9 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وضعفًا في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير، وفيفا، وهروب، والريث.
وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-04-24
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وضعفًا في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير، وفيفا، وهروب، والريث.
وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
02:21 PM
"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان
تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 9 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وضعفًا في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير، وفيفا، وهروب، والريث.
وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.