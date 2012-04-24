"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية ‏بمنطقة ‏جازان اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في ‏الرياح السطحية وضعفًا في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والداير، وفيفا، وهروب، والريث.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.