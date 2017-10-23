تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً تنطلق غداً السبت

"الأخضر" يستهل مشواره في 27 أكتوبر

تنطلق يوم السبت منافسات تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، والتي تقام بنظام التجمع، حيث يسعى النجوم الشباب في قارة آسيا لتأكيد قدرتهم على السطوع كنجوم للمستقبل.



وتشهد التصفيات مشاركة 39 منتخباً وطنياً تتنافس للحصول على 15 بطاقة متاحة في النهائيات، من أجل الانضمام إلى أوزبكستان المضيفة، حيث ستقام البطولة للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا.



وتنطلق المنافسة يوم السبت بلقاء كمبوديا مع هونغ كونغ ضمن المجموعة الحادية عشرة التي تقام منافساتها في اليابان.



وأوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة الرابعة في مواجهة الكويت مستضيفة المجموعة وبنغلادش، إلى جانب أوزبكستان مستضيفة النهائيات والتي لن يتم احتساب نتائجها في المجموعة.



ويستهل المنتخب السعودي تحت 23عاماً، مشواره بالتصفيات، يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، حيث يواجه الأخضر السعودي منتخب أوزبكستان، ثم يلتقي مع نظيره الكويتي يوم السبت 30 أكتوبر ، ويختتم التصفيات بمواجهة بنغلادش يوم الثلاثاء الثاني من نوفمبر القادم.



ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.



قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان:



(منطقة الغرب)

- المجموعة الأولى: سوريا، قطر (الدولة المضيفة)، اليمن، سريلانكا.



- المجموعة الثانية: إيران، طاجيكستان (الدولة المضيفة)، لبنان، نيبال.



- المجموعة الثالثة: العراق، البحرين (الدولة المضيفة)، أفغانستان، المالديف.



- المجموعة الرابعة: السعودية، بنغلادش، الكويت (الدولة المضيفة)، أوزبكستان.



- المجموعة الخامسة: الإمارات (الدولة المضيفة)، عمان، الهند، قرغيزستان.



- المجموعة السادسة: الأردن (الدولة المضيفة)، فلسطين، تركمانستان.



(منطقة الشرق)

- المجموعة السابعة: أستراليا، الصين، إندونيسيا (الدولة المضيفة)، بروناي.



- المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، سنغافورة (الدولة المضيفة)، تيمور الشرقية، الفلبين.



- المجموعة التاسعة: فيتنام، ميانمار، هونغ كونغ، الصين تايبيه (الدولة المضيفة).



- المجموعة العاشرة: تايلاند، ماليزيا، لاوس، منغوليا (الدولة المضيفة).



- المجموعة الحادية عشرة: كوريا الشمالية، اليابان، كمبوديا.