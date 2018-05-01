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خلاف مالي بين اثنين ينتهي بنحر أحدهما .. القتيل فلبيني والقاتل مصري

وقع بالعزيزية وشرطة مكة ألقت القبض على الجاني .. بيان رسمي منتظر

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة؛ ممثلة بدوريات الأمن من الإطاحة بمقيم من جنسية مصرية؛ أقدم على قتل آخر من جنسية فلبينية البارحة.

تفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الموحدة بلاغاً عن وقوع جريمة قتل في حي العزيزية بمكة، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية ذات العلاقة الحادثة، وتولت دوريات الأمن تطويق الموقع ومتابعة خيوط الجريمة، وتمكنت من إلقاء القبض على الجاني في مدة وجيزة.

اتضح أن الجاني مصري وأقدم على نحر مقيم فلبيني يعمل مندوباً لإحدى شركات توزيع الألبان بسبب مبلغ مالي.

ومن المنتظر أن يصدر بيانٌ رسمي من شرطة المنطقة حول الحادثة.

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خلاف مالي بين اثنين ينتهي بنحر أحدهما .. القتيل فلبيني والقاتل مصري
سبق

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة؛ ممثلة بدوريات الأمن من الإطاحة بمقيم من جنسية مصرية؛ أقدم على قتل آخر من جنسية فلبينية البارحة.

تفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الموحدة بلاغاً عن وقوع جريمة قتل في حي العزيزية بمكة، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية ذات العلاقة الحادثة، وتولت دوريات الأمن تطويق الموقع ومتابعة خيوط الجريمة، وتمكنت من إلقاء القبض على الجاني في مدة وجيزة.

اتضح أن الجاني مصري وأقدم على نحر مقيم فلبيني يعمل مندوباً لإحدى شركات توزيع الألبان بسبب مبلغ مالي.

ومن المنتظر أن يصدر بيانٌ رسمي من شرطة المنطقة حول الحادثة.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
11:51 AM

خلاف مالي بين اثنين ينتهي بنحر أحدهما .. القتيل فلبيني والقاتل مصري

وقع بالعزيزية وشرطة مكة ألقت القبض على الجاني .. بيان رسمي منتظر

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
10
19,454

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة؛ ممثلة بدوريات الأمن من الإطاحة بمقيم من جنسية مصرية؛ أقدم على قتل آخر من جنسية فلبينية البارحة.

تفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الموحدة بلاغاً عن وقوع جريمة قتل في حي العزيزية بمكة، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية ذات العلاقة الحادثة، وتولت دوريات الأمن تطويق الموقع ومتابعة خيوط الجريمة، وتمكنت من إلقاء القبض على الجاني في مدة وجيزة.

اتضح أن الجاني مصري وأقدم على نحر مقيم فلبيني يعمل مندوباً لإحدى شركات توزيع الألبان بسبب مبلغ مالي.

ومن المنتظر أن يصدر بيانٌ رسمي من شرطة المنطقة حول الحادثة.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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