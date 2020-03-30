"هيئة مكة" تشارك ميدانيًّا وتوعويًّا في حملة "وليسعك بيتك"

ضِمن الإجراءات الاحترازية ولتبيان منهج الرسول في الأزمات

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، في الحملة الميدانية والتوعوية (وليسعك بيتك) التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتتضمن الحملة المشاركة عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف الحملة لبيان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمات وعند نزول البلاء والأحاديث الواردة في ذلك، وكذلك الأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم المساهمة في تلقيها ونشرها، وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تحفظ الأنفس والمجتمعات.

وتأتي هذه المبادرة بدعم وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

من جهته، أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، بالقرارات الاحترازية الصادرة من لدن ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- للحد من هذا الوباء العالمي ومكافحته، كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن؛ سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة حكومة وشعبًا، رافعًا شكره للرئيس العام لدعمه مثل هذه المبادرات المجتمعية.

وكانت الرئاسة قد أطلقت هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة؛ للمساهمة في رفع الوعي للحد من انتشار هذا الوباء، قيامًا بدورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة.