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جوجل تسمح لك بمنح "بقشيش" لموقعك المفضل

أعلنت شركة "جوجل" أنها ستسمح لمستخدميها بميزة جديدة يمكن من خلالها منح مواقعه المفضلة تبرعات صغيرة في صورة "بقشيش".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك التبرعات الصغيرة، تسعى "جوجل" من خلالها لدعم المواقع الصغيرة المتأثرة اقتصاديًا بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وتسمح الأداة الجديدة للأشخاص بالتبرع بمبالغ صغيرة من المال لمواقع الويب الخاصة بهم أثناء تصفحهم لتلك المواقع.

وسترتبط تلك الأداة الجديدة بتقنية "جوجل مدفوعات"، وستبدأ التبرعات الصغيرة من 25 سنتًا أمريكيًا حتى 5 دولارات أمريكية، عبر زر عائم أسفل الشاشة.

وستساعد تلك التبرعات في ناشري الأخبار والمدونين والمواقع الصغيرة في دعم أعمالهم.

ويمكن النظر لتلك الأداة بأنها وسيلة لجني الدخل حتى لو كان ضعيفًا، بسبب تراجع الدخول بسبب تفشي وباء كورونا.

ولم تعلن "جوجل" بعد تفاصيل تلك التقنية من هي المواقع التي سيتم تطبيقها عليها، وما هي المواقع التي ستمنع عنها تلك التقنية.

جوجل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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جوجل تسمح لك بمنح "بقشيش" لموقعك المفضل
سبق

أعلنت شركة "جوجل" أنها ستسمح لمستخدميها بميزة جديدة يمكن من خلالها منح مواقعه المفضلة تبرعات صغيرة في صورة "بقشيش".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك التبرعات الصغيرة، تسعى "جوجل" من خلالها لدعم المواقع الصغيرة المتأثرة اقتصاديًا بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وتسمح الأداة الجديدة للأشخاص بالتبرع بمبالغ صغيرة من المال لمواقع الويب الخاصة بهم أثناء تصفحهم لتلك المواقع.

وسترتبط تلك الأداة الجديدة بتقنية "جوجل مدفوعات"، وستبدأ التبرعات الصغيرة من 25 سنتًا أمريكيًا حتى 5 دولارات أمريكية، عبر زر عائم أسفل الشاشة.

وستساعد تلك التبرعات في ناشري الأخبار والمدونين والمواقع الصغيرة في دعم أعمالهم.

ويمكن النظر لتلك الأداة بأنها وسيلة لجني الدخل حتى لو كان ضعيفًا، بسبب تراجع الدخول بسبب تفشي وباء كورونا.

ولم تعلن "جوجل" بعد تفاصيل تلك التقنية من هي المواقع التي سيتم تطبيقها عليها، وما هي المواقع التي ستمنع عنها تلك التقنية.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
06:27 PM

جوجل تسمح لك بمنح "بقشيش" لموقعك المفضل

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت شركة "جوجل" أنها ستسمح لمستخدميها بميزة جديدة يمكن من خلالها منح مواقعه المفضلة تبرعات صغيرة في صورة "بقشيش".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك التبرعات الصغيرة، تسعى "جوجل" من خلالها لدعم المواقع الصغيرة المتأثرة اقتصاديًا بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وتسمح الأداة الجديدة للأشخاص بالتبرع بمبالغ صغيرة من المال لمواقع الويب الخاصة بهم أثناء تصفحهم لتلك المواقع.

وسترتبط تلك الأداة الجديدة بتقنية "جوجل مدفوعات"، وستبدأ التبرعات الصغيرة من 25 سنتًا أمريكيًا حتى 5 دولارات أمريكية، عبر زر عائم أسفل الشاشة.

وستساعد تلك التبرعات في ناشري الأخبار والمدونين والمواقع الصغيرة في دعم أعمالهم.

ويمكن النظر لتلك الأداة بأنها وسيلة لجني الدخل حتى لو كان ضعيفًا، بسبب تراجع الدخول بسبب تفشي وباء كورونا.

ولم تعلن "جوجل" بعد تفاصيل تلك التقنية من هي المواقع التي سيتم تطبيقها عليها، وما هي المواقع التي ستمنع عنها تلك التقنية.

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