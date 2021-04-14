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"مدني مكة" يحذر من تغيرات جوية ويدعو للتقيد بالتعليمات

"الأرصاد" نبّهت لسحب ممطرة على عدة محافظات حتى 7 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بتكوّن سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف وميسان، وأضم، والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة السابعة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" يحذر من تغيرات جوية ويدعو للتقيد بالتعليمات
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بتكوّن سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف وميسان، وأضم، والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة السابعة مساءً.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
03:48 PM

"مدني مكة" يحذر من تغيرات جوية ويدعو للتقيد بالتعليمات

"الأرصاد" نبّهت لسحب ممطرة على عدة محافظات حتى 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بتكوّن سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف وميسان، وأضم، والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة السابعة مساءً.

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