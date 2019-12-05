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مدارس "بئر عسكر" بنجران تحتفل باليوم الوطني الإماراتي الـ48

هيئة التدريس زارت مقر القوات الإماراتية المشاركة بالحد الجنوبي

احتفلت مدارس قطاع بئر عسكر التابعة لإدارة التعليم بمنطقة نجران، باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الثامن والأربعين، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971م.

وتفصيلًا: شارك أعضاء هيئة التدريس بمدارس بئر عسكر وطلّاب المدارس، بزيارة احتفالية لمقر القوات الإماراتية ببئر عسكر، والمشاركة بالحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية، وكان في استقبالهم أفراد القوات الإماراتية وفي مقدمتهم قائد القوات المشاركة في عاصفة الحزم؛ المقدم خالد سعيد العلوي.

وتم خلال الزيارة تقديم عدد من القصائد الشعرية والألعاب الشعبية، وتبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة؛ حيث أكد أعضاء هيئة التدريس بتلك المدارس أن احتفال المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني الإماراتي الـ48، يأتي تجسيدًا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ عقود من الزمن.

وقال أعضاء هيئة التدريس: إن مشاركة الطلبة في الاحتفالات باليوم الوطني الإماراتي تسهم في تعريف الأجيال الناشئة بالعلاقات التاريخية المتأصلة بين البلدين، وما بين الشعبين الإماراتي والسعودي من علاقات أخوة ومصير مشترك تضرب بجذورها في التاريخ.

اليوم الوطني الإماراتي بئر عسكر نجران

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدارس "بئر عسكر" بنجران تحتفل باليوم الوطني الإماراتي الـ48
سبق

احتفلت مدارس قطاع بئر عسكر التابعة لإدارة التعليم بمنطقة نجران، باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الثامن والأربعين، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971م.

وتفصيلًا: شارك أعضاء هيئة التدريس بمدارس بئر عسكر وطلّاب المدارس، بزيارة احتفالية لمقر القوات الإماراتية ببئر عسكر، والمشاركة بالحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية، وكان في استقبالهم أفراد القوات الإماراتية وفي مقدمتهم قائد القوات المشاركة في عاصفة الحزم؛ المقدم خالد سعيد العلوي.

وتم خلال الزيارة تقديم عدد من القصائد الشعرية والألعاب الشعبية، وتبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة؛ حيث أكد أعضاء هيئة التدريس بتلك المدارس أن احتفال المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني الإماراتي الـ48، يأتي تجسيدًا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ عقود من الزمن.

وقال أعضاء هيئة التدريس: إن مشاركة الطلبة في الاحتفالات باليوم الوطني الإماراتي تسهم في تعريف الأجيال الناشئة بالعلاقات التاريخية المتأصلة بين البلدين، وما بين الشعبين الإماراتي والسعودي من علاقات أخوة ومصير مشترك تضرب بجذورها في التاريخ.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
08:38 PM

مدارس "بئر عسكر" بنجران تحتفل باليوم الوطني الإماراتي الـ48

هيئة التدريس زارت مقر القوات الإماراتية المشاركة بالحد الجنوبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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احتفلت مدارس قطاع بئر عسكر التابعة لإدارة التعليم بمنطقة نجران، باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الثامن والأربعين، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971م.

وتفصيلًا: شارك أعضاء هيئة التدريس بمدارس بئر عسكر وطلّاب المدارس، بزيارة احتفالية لمقر القوات الإماراتية ببئر عسكر، والمشاركة بالحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية، وكان في استقبالهم أفراد القوات الإماراتية وفي مقدمتهم قائد القوات المشاركة في عاصفة الحزم؛ المقدم خالد سعيد العلوي.

وتم خلال الزيارة تقديم عدد من القصائد الشعرية والألعاب الشعبية، وتبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة؛ حيث أكد أعضاء هيئة التدريس بتلك المدارس أن احتفال المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني الإماراتي الـ48، يأتي تجسيدًا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ عقود من الزمن.

وقال أعضاء هيئة التدريس: إن مشاركة الطلبة في الاحتفالات باليوم الوطني الإماراتي تسهم في تعريف الأجيال الناشئة بالعلاقات التاريخية المتأصلة بين البلدين، وما بين الشعبين الإماراتي والسعودي من علاقات أخوة ومصير مشترك تضرب بجذورها في التاريخ.

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