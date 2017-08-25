‏ مدير "صحة عسير" يكرم الممثل النظامي للمتدربين في برامج هيئة التخصصات

في إطار الاهتمام ببرامج الاعتماد المؤسسي والبرامجي والارتقاء بالخدمات الصحية

كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري بمكتبه، الممثل النظامي للمتدربين في صحة عسير ببرامج هيئة التخصصات الصحية، الدكتور أسامة بن حسين أبو حاوي؛ وذلك نظير جهوده خلال العام الأكاديمي المنصرم (٢٠٢٠-٢٠٢١م )، كممثل للمتدربين بلجنة التدريب المؤسسي.

يأتي ذلك في إطار اهتمام صحة عسير ببرامج الاعتماد المؤسسي والبرامجي وما لها من دور كبير في تحسين البيئة العملية، والارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة.