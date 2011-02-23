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"باباجان" لـ"أردوغان": تحمّل مسؤولية قراراتك.. وتوقف عن وصف الجميع بـ "الخائن"

قال إن حالات الانتحار بسبب الفقر أصبحت نمطًا سائدًا في ظل حكم "العدالة والتنمية"

طالب نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض "علي باباجان" حليفه السابق الرئيس رجب طيب أردوغان بالتوقف عن وصف الجميع بـ "الخائن"، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، قال باباجان في كلمة له الاثنين إن "العدو الحقيقي لهذا البلد هو البطالة، أريد مناشدة الحكومة، توقفوا عن وصف الجميع بالخائن، لا يمكنك إلقاء اللوم على الآخرين لتجنب مواجهة عواقب أخطائك، عليك أن تتحمل مسؤولية قراراتك".

وأضاف "يجب على الحكومة التركيز على القضايا الحقيقية بدلاً من محاولة التلاعب بالسياسة الداخلية".

وأردف باباجان "هناك شائعات مفادها أن بيانات حزبنا هي التي أبلغت الرئيس بالحالة الحقيقية للميزانية العامة في عهد وزير المالية السابق بيرات البيرق".

وكان باباجان يشير في كلامه إلى شائعات مفادها أن أردوغان لم يعرف بالنضوب الكامل لاحتياطيات البنك المركزي البالغة 130 مليار دولار والموقف السلبي لصافي الاحتياطي الدولي للبنك، لولا حزب الديمقراطية والتقدم.

وقال باباجان "إنه لا يعرف حالة الدولار أو التضخم، ربما اكتشف منا أن التزامات الدولة تضاعفت في غضون عامين".

وتابع "لقد قطعوا العلاقات مع الحقيقة والواقع، إنهم لا يعرفون أجندة الشعب، ناهيك بالدمار الذي تسببوا فيه".

وقال النائب السابق لرئيس الوزراء التركي إن "حالات الانتحار المرتبطة بالفقر أصبحت نمطًا سائدًا في تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية"، مضيفًا أن البلاد تعاني الفقر كما لم يحدث من قبل في ظل الحكومة الحالية.

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"باباجان" لـ"أردوغان": تحمّل مسؤولية قراراتك.. وتوقف عن وصف الجميع بـ "الخائن"
سبق

طالب نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض "علي باباجان" حليفه السابق الرئيس رجب طيب أردوغان بالتوقف عن وصف الجميع بـ "الخائن"، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، قال باباجان في كلمة له الاثنين إن "العدو الحقيقي لهذا البلد هو البطالة، أريد مناشدة الحكومة، توقفوا عن وصف الجميع بالخائن، لا يمكنك إلقاء اللوم على الآخرين لتجنب مواجهة عواقب أخطائك، عليك أن تتحمل مسؤولية قراراتك".

وأضاف "يجب على الحكومة التركيز على القضايا الحقيقية بدلاً من محاولة التلاعب بالسياسة الداخلية".

وأردف باباجان "هناك شائعات مفادها أن بيانات حزبنا هي التي أبلغت الرئيس بالحالة الحقيقية للميزانية العامة في عهد وزير المالية السابق بيرات البيرق".

وكان باباجان يشير في كلامه إلى شائعات مفادها أن أردوغان لم يعرف بالنضوب الكامل لاحتياطيات البنك المركزي البالغة 130 مليار دولار والموقف السلبي لصافي الاحتياطي الدولي للبنك، لولا حزب الديمقراطية والتقدم.

وقال باباجان "إنه لا يعرف حالة الدولار أو التضخم، ربما اكتشف منا أن التزامات الدولة تضاعفت في غضون عامين".

وتابع "لقد قطعوا العلاقات مع الحقيقة والواقع، إنهم لا يعرفون أجندة الشعب، ناهيك بالدمار الذي تسببوا فيه".

وقال النائب السابق لرئيس الوزراء التركي إن "حالات الانتحار المرتبطة بالفقر أصبحت نمطًا سائدًا في تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية"، مضيفًا أن البلاد تعاني الفقر كما لم يحدث من قبل في ظل الحكومة الحالية.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
11:31 PM

"باباجان" لـ"أردوغان": تحمّل مسؤولية قراراتك.. وتوقف عن وصف الجميع بـ "الخائن"

قال إن حالات الانتحار بسبب الفقر أصبحت نمطًا سائدًا في ظل حكم "العدالة والتنمية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض "علي باباجان" حليفه السابق الرئيس رجب طيب أردوغان بالتوقف عن وصف الجميع بـ "الخائن"، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، قال باباجان في كلمة له الاثنين إن "العدو الحقيقي لهذا البلد هو البطالة، أريد مناشدة الحكومة، توقفوا عن وصف الجميع بالخائن، لا يمكنك إلقاء اللوم على الآخرين لتجنب مواجهة عواقب أخطائك، عليك أن تتحمل مسؤولية قراراتك".

وأضاف "يجب على الحكومة التركيز على القضايا الحقيقية بدلاً من محاولة التلاعب بالسياسة الداخلية".

وأردف باباجان "هناك شائعات مفادها أن بيانات حزبنا هي التي أبلغت الرئيس بالحالة الحقيقية للميزانية العامة في عهد وزير المالية السابق بيرات البيرق".

وكان باباجان يشير في كلامه إلى شائعات مفادها أن أردوغان لم يعرف بالنضوب الكامل لاحتياطيات البنك المركزي البالغة 130 مليار دولار والموقف السلبي لصافي الاحتياطي الدولي للبنك، لولا حزب الديمقراطية والتقدم.

وقال باباجان "إنه لا يعرف حالة الدولار أو التضخم، ربما اكتشف منا أن التزامات الدولة تضاعفت في غضون عامين".

وتابع "لقد قطعوا العلاقات مع الحقيقة والواقع، إنهم لا يعرفون أجندة الشعب، ناهيك بالدمار الذي تسببوا فيه".

وقال النائب السابق لرئيس الوزراء التركي إن "حالات الانتحار المرتبطة بالفقر أصبحت نمطًا سائدًا في تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية"، مضيفًا أن البلاد تعاني الفقر كما لم يحدث من قبل في ظل الحكومة الحالية.

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