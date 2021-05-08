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المملكة تُدين الحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار بالقرب من مدرسة بالعاصمة الأفغانية

أكدت رفضها لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار بالقرب من مدرسة بالعاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ووقوفها معها في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب؛ مؤكدة رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومةً وشعبًا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وزارة الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تُدين الحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار بالقرب من مدرسة بالعاصمة الأفغانية
سبق

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار بالقرب من مدرسة بالعاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ووقوفها معها في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب؛ مؤكدة رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومةً وشعبًا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
09:50 PM

المملكة تُدين الحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار بالقرب من مدرسة بالعاصمة الأفغانية

أكدت رفضها لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,473

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار بالقرب من مدرسة بالعاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ووقوفها معها في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب؛ مؤكدة رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومةً وشعبًا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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