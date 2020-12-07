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نقل سيدة تزن ٣٥٠ كيلوغراماً لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي

بمشاركة إدارة الطوارئ والهلال الأحمر والدفاع المدني

أجرت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بقيادة رئيس النقل الإسعافي بندر الشريف، وبمشاركة الهلال الأحمر، والدفاع المدني، عملية نقل مريضة سُمنة تزن 350 كيلوغرامًا، من منزلها الواقع بحي الشرقية بالطائف إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.

وأكد مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي خالد الجعيد، أن المريضة من الجنسية الأفريقية، وتبلغ من العمر ٥٥ عاماً، وتعاني من سمنة مفرطة، وبعض الأمراض المزمنة.

وأشار "الجعيد" إلى أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك سيارة إسعافية عالية التجهيز من إدارة الطوارئ تستخدم في نقل مثل هذه الحالات للموقع، بالتعاون مع الهلال الأحمر والدفاع المدني لنقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نقل سيدة تزن ٣٥٠ كيلوغراماً لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي
سبق

أجرت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بقيادة رئيس النقل الإسعافي بندر الشريف، وبمشاركة الهلال الأحمر، والدفاع المدني، عملية نقل مريضة سُمنة تزن 350 كيلوغرامًا، من منزلها الواقع بحي الشرقية بالطائف إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.

وأكد مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي خالد الجعيد، أن المريضة من الجنسية الأفريقية، وتبلغ من العمر ٥٥ عاماً، وتعاني من سمنة مفرطة، وبعض الأمراض المزمنة.

وأشار "الجعيد" إلى أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك سيارة إسعافية عالية التجهيز من إدارة الطوارئ تستخدم في نقل مثل هذه الحالات للموقع، بالتعاون مع الهلال الأحمر والدفاع المدني لنقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
06:44 PM

نقل سيدة تزن ٣٥٠ كيلوغراماً لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي

بمشاركة إدارة الطوارئ والهلال الأحمر والدفاع المدني

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فهد العتيبي - الطائف
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3,292

أجرت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بقيادة رئيس النقل الإسعافي بندر الشريف، وبمشاركة الهلال الأحمر، والدفاع المدني، عملية نقل مريضة سُمنة تزن 350 كيلوغرامًا، من منزلها الواقع بحي الشرقية بالطائف إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.

وأكد مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي خالد الجعيد، أن المريضة من الجنسية الأفريقية، وتبلغ من العمر ٥٥ عاماً، وتعاني من سمنة مفرطة، وبعض الأمراض المزمنة.

وأشار "الجعيد" إلى أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك سيارة إسعافية عالية التجهيز من إدارة الطوارئ تستخدم في نقل مثل هذه الحالات للموقع، بالتعاون مع الهلال الأحمر والدفاع المدني لنقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

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