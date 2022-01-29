النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في قطر.. 4 حالات وفاة و1538 إصابة جديدة

سجلت قطر خلال الـ24 ساعة الماضية، أربع حالات وفاة، و1538 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 336081 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 645 حالة؛ فيما تم تسجيل 4187 حالة جديدة للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 309188 حالة.

قطر فيروس كورونا فيروس كورونا الجديد كورونا

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في قطر.. 4 حالات وفاة و1538 إصابة جديدة
سبق

سجلت قطر خلال الـ24 ساعة الماضية، أربع حالات وفاة، و1538 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 336081 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 645 حالة؛ فيما تم تسجيل 4187 حالة جديدة للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 309188 حالة.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
07:12 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:42 PM

كورونا في قطر.. 4 حالات وفاة و1538 إصابة جديدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدوحة
0
271

سجلت قطر خلال الـ24 ساعة الماضية، أربع حالات وفاة، و1538 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 336081 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 645 حالة؛ فيما تم تسجيل 4187 حالة جديدة للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 309188 حالة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,013
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,781
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,936
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,778

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة