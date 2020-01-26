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"نقل المدينة" ينبّه مرتادي طريق "ينبع- النخل": عاصفة ترابية

طالبتهم بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.. تؤدي إلى تدنٍّ بالرؤية

دعا فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، مرتادي طريق "ينبع- النخل"، إلى الحذر وتهدئة السرعة نتيجة عاصفة ترابية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تنبيه لمستخدمي طريق #ينبع / #ينبع_النخل بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود عاصفة ترابية.. لسلامتكم جرى التنويه.

وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وزارة النقل المدينة المنورة ينبع ينبع النخل رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نقل المدينة" ينبّه مرتادي طريق "ينبع- النخل": عاصفة ترابية
سبق

دعا فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، مرتادي طريق "ينبع- النخل"، إلى الحذر وتهدئة السرعة نتيجة عاصفة ترابية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تنبيه لمستخدمي طريق #ينبع / #ينبع_النخل بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود عاصفة ترابية.. لسلامتكم جرى التنويه.

وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
09:32 AM

"نقل المدينة" ينبّه مرتادي طريق "ينبع- النخل": عاصفة ترابية

طالبتهم بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.. تؤدي إلى تدنٍّ بالرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، مرتادي طريق "ينبع- النخل"، إلى الحذر وتهدئة السرعة نتيجة عاصفة ترابية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تنبيه لمستخدمي طريق #ينبع / #ينبع_النخل بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود عاصفة ترابية.. لسلامتكم جرى التنويه.

وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

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