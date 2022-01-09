"تيكنو" تُقَدِّم أول عدساتٍ ماكروتلسكوبية في العالم للهواتف الذكية

عرضت شركة "تيكنو" الصينية الرائدة في عالم الهواتف الذكية، أول عدسات ماكروتلسكوبية في العالم، يمكنها العمل على الهواتف الذكية.

وأوضَحَ موقع "جي إس إم آرينا" أن شركة "تيكنو" عرضت أول عدسة ماكروتلسكوبية في العالم مزودة بتقنية "آي إس" لتحويل مستشعرات الكاميرات إلى أداة يمكنها التقاط صور ماكرو فائقة الدقة.

ويمكن لتلك العدسات الجديدة التقاط صور قريبة فائقة الدقة دون الحاجة إلى التقريب البصري.

وتسمح التقنية الجديدة بفتحة عدسة أكبر لصور فائقة الدقة للمناظر القريبة والدقيقة؛ علاوة على أن تصميم العدسة مضغوط للغاية، ولا يأخذ مساحة كبيرة في حجم الهاتف الذكي.

ولم تعلن شركة "تيكنو" بعدُ عن متى ستزود هواتفها الذكية بتلك العدسات الرائدة؛ ولكن من المتوقع أن يكون ضمن إطلاقاتها للهواتف هذا العام.