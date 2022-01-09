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"تيكنو" تُقَدِّم أول عدساتٍ ماكروتلسكوبية في العالم للهواتف الذكية

عرضت شركة "تيكنو" الصينية الرائدة في عالم الهواتف الذكية، أول عدسات ماكروتلسكوبية في العالم، يمكنها العمل على الهواتف الذكية.

وأوضَحَ موقع "جي إس إم آرينا" أن شركة "تيكنو" عرضت أول عدسة ماكروتلسكوبية في العالم مزودة بتقنية "آي إس" لتحويل مستشعرات الكاميرات إلى أداة يمكنها التقاط صور ماكرو فائقة الدقة.

ويمكن لتلك العدسات الجديدة التقاط صور قريبة فائقة الدقة دون الحاجة إلى التقريب البصري.

وتسمح التقنية الجديدة بفتحة عدسة أكبر لصور فائقة الدقة للمناظر القريبة والدقيقة؛ علاوة على أن تصميم العدسة مضغوط للغاية، ولا يأخذ مساحة كبيرة في حجم الهاتف الذكي.

ولم تعلن شركة "تيكنو" بعدُ عن متى ستزود هواتفها الذكية بتلك العدسات الرائدة؛ ولكن من المتوقع أن يكون ضمن إطلاقاتها للهواتف هذا العام.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تيكنو" تُقَدِّم أول عدساتٍ ماكروتلسكوبية في العالم للهواتف الذكية
سبق

عرضت شركة "تيكنو" الصينية الرائدة في عالم الهواتف الذكية، أول عدسات ماكروتلسكوبية في العالم، يمكنها العمل على الهواتف الذكية.

وأوضَحَ موقع "جي إس إم آرينا" أن شركة "تيكنو" عرضت أول عدسة ماكروتلسكوبية في العالم مزودة بتقنية "آي إس" لتحويل مستشعرات الكاميرات إلى أداة يمكنها التقاط صور ماكرو فائقة الدقة.

ويمكن لتلك العدسات الجديدة التقاط صور قريبة فائقة الدقة دون الحاجة إلى التقريب البصري.

وتسمح التقنية الجديدة بفتحة عدسة أكبر لصور فائقة الدقة للمناظر القريبة والدقيقة؛ علاوة على أن تصميم العدسة مضغوط للغاية، ولا يأخذ مساحة كبيرة في حجم الهاتف الذكي.

ولم تعلن شركة "تيكنو" بعدُ عن متى ستزود هواتفها الذكية بتلك العدسات الرائدة؛ ولكن من المتوقع أن يكون ضمن إطلاقاتها للهواتف هذا العام.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
09:57 AM

"تيكنو" تُقَدِّم أول عدساتٍ ماكروتلسكوبية في العالم للهواتف الذكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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عرضت شركة "تيكنو" الصينية الرائدة في عالم الهواتف الذكية، أول عدسات ماكروتلسكوبية في العالم، يمكنها العمل على الهواتف الذكية.

وأوضَحَ موقع "جي إس إم آرينا" أن شركة "تيكنو" عرضت أول عدسة ماكروتلسكوبية في العالم مزودة بتقنية "آي إس" لتحويل مستشعرات الكاميرات إلى أداة يمكنها التقاط صور ماكرو فائقة الدقة.

ويمكن لتلك العدسات الجديدة التقاط صور قريبة فائقة الدقة دون الحاجة إلى التقريب البصري.

وتسمح التقنية الجديدة بفتحة عدسة أكبر لصور فائقة الدقة للمناظر القريبة والدقيقة؛ علاوة على أن تصميم العدسة مضغوط للغاية، ولا يأخذ مساحة كبيرة في حجم الهاتف الذكي.

ولم تعلن شركة "تيكنو" بعدُ عن متى ستزود هواتفها الذكية بتلك العدسات الرائدة؛ ولكن من المتوقع أن يكون ضمن إطلاقاتها للهواتف هذا العام.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,341
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,324
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,632

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