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مزرعة أسماك تؤجج التوترات بين المغرب وإسبانيا

مدريد اعتبرتها "احتلالاً لأراضيها"

ذكرت صحيفة "إلبايس" الإسبانية، اليوم "الخميس"، أن وزارة الخارجية الإسبانية سلمت الأسبوع الماضي مذكرة احتجاج إلى السفارة المغربية في مدريد، بسبب إنشاء شركة مغربية مزرعة أسماك قرب الجزر الجعفرية التي تعتبرها الأخيرة أرضاً محتلة، في ظل توتر دبلوماسي بين البلدين مستمر منذ أبريل الماضي.

ونقلت "إلبايس" عن مصادر دبلوماسية أن الحكومة الإسبانية حاولت في الأشهر الأخيرة تفادي الاحتكاك مع المغرب، بهدف تجاوز الأزمة الدبلوماسية التي لم تنته بعد بشكل نهائي على خلفية استقبال إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي.

وبينت أن وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألفاريس بوينو، اعتبر مزرعة الأسماك بمثابة "احتلال غير مشروع للمياه الإقليمية الإسبانية ويشكل خطراً على أمن الملاحة البحرية وتهديداً للبيئة"؛ وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأوضحت الصحيفة أن وزارة النقل الإسبانية أعطت مهلة 20 يوماً للشركة الإسبانية المختصة في تربية الأسماك "مورينو" لسحب الأقفاص البحرية التي وفرتها وأقامتها لحساب الشركة المغربية، مهددة إياها بفرض عقوبات "لإقامة مشروع ينتهك قانوني البيئة والسلامة البحرية".

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مزرعة أسماك تؤجج التوترات بين المغرب وإسبانيا
سبق

ذكرت صحيفة "إلبايس" الإسبانية، اليوم "الخميس"، أن وزارة الخارجية الإسبانية سلمت الأسبوع الماضي مذكرة احتجاج إلى السفارة المغربية في مدريد، بسبب إنشاء شركة مغربية مزرعة أسماك قرب الجزر الجعفرية التي تعتبرها الأخيرة أرضاً محتلة، في ظل توتر دبلوماسي بين البلدين مستمر منذ أبريل الماضي.

ونقلت "إلبايس" عن مصادر دبلوماسية أن الحكومة الإسبانية حاولت في الأشهر الأخيرة تفادي الاحتكاك مع المغرب، بهدف تجاوز الأزمة الدبلوماسية التي لم تنته بعد بشكل نهائي على خلفية استقبال إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي.

وبينت أن وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألفاريس بوينو، اعتبر مزرعة الأسماك بمثابة "احتلال غير مشروع للمياه الإقليمية الإسبانية ويشكل خطراً على أمن الملاحة البحرية وتهديداً للبيئة"؛ وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأوضحت الصحيفة أن وزارة النقل الإسبانية أعطت مهلة 20 يوماً للشركة الإسبانية المختصة في تربية الأسماك "مورينو" لسحب الأقفاص البحرية التي وفرتها وأقامتها لحساب الشركة المغربية، مهددة إياها بفرض عقوبات "لإقامة مشروع ينتهك قانوني البيئة والسلامة البحرية".

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
04:56 PM

مزرعة أسماك تؤجج التوترات بين المغرب وإسبانيا

مدريد اعتبرتها "احتلالاً لأراضيها"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة "إلبايس" الإسبانية، اليوم "الخميس"، أن وزارة الخارجية الإسبانية سلمت الأسبوع الماضي مذكرة احتجاج إلى السفارة المغربية في مدريد، بسبب إنشاء شركة مغربية مزرعة أسماك قرب الجزر الجعفرية التي تعتبرها الأخيرة أرضاً محتلة، في ظل توتر دبلوماسي بين البلدين مستمر منذ أبريل الماضي.

ونقلت "إلبايس" عن مصادر دبلوماسية أن الحكومة الإسبانية حاولت في الأشهر الأخيرة تفادي الاحتكاك مع المغرب، بهدف تجاوز الأزمة الدبلوماسية التي لم تنته بعد بشكل نهائي على خلفية استقبال إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي.

وبينت أن وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألفاريس بوينو، اعتبر مزرعة الأسماك بمثابة "احتلال غير مشروع للمياه الإقليمية الإسبانية ويشكل خطراً على أمن الملاحة البحرية وتهديداً للبيئة"؛ وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأوضحت الصحيفة أن وزارة النقل الإسبانية أعطت مهلة 20 يوماً للشركة الإسبانية المختصة في تربية الأسماك "مورينو" لسحب الأقفاص البحرية التي وفرتها وأقامتها لحساب الشركة المغربية، مهددة إياها بفرض عقوبات "لإقامة مشروع ينتهك قانوني البيئة والسلامة البحرية".

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