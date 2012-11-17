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الأمن السيبراني يحذّر من ثغرات في Google Chrome ويوصي بهذا الإجراء

عالي الخطورة.. يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ عدم التحقّق من صحة المدخلات

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً عالي الخطورة من تحديث أصدره Googl لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Google Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux. تمكّن المهاجم من استغلال الثغرات.

واوصى المركز بتحديث المتصفح إلى النسخة 95.0.4638.69، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث.

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الأمن السيبراني يحذّر من ثغرات في Google Chrome ويوصي بهذا الإجراء
سبق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً عالي الخطورة من تحديث أصدره Googl لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Google Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux. تمكّن المهاجم من استغلال الثغرات.

واوصى المركز بتحديث المتصفح إلى النسخة 95.0.4638.69، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
11:04 AM

الأمن السيبراني يحذّر من ثغرات في Google Chrome ويوصي بهذا الإجراء

عالي الخطورة.. يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ عدم التحقّق من صحة المدخلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,113

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً عالي الخطورة من تحديث أصدره Googl لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Google Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux. تمكّن المهاجم من استغلال الثغرات.

واوصى المركز بتحديث المتصفح إلى النسخة 95.0.4638.69، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث.

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