واوصى المركز بتحديث المتصفح إلى النسخة 95.0.4638.69، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث.

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً عالي الخطورة من تحديث أصدره Googl لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Google Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux. تمكّن المهاجم من استغلال الثغرات.

الأمن السيبراني يحذّر من ثغرات في Google Chrome ويوصي بهذا الإجراء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-16 أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً عالي الخطورة من تحديث أصدره Googl لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Google Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux. تمكّن المهاجم من استغلال الثغرات. واوصى المركز بتحديث المتصفح إلى النسخة 95.0.4638.69، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443 11:04 AM

الأمن السيبراني يحذّر من ثغرات في Google Chrome ويوصي بهذا الإجراء عالي الخطورة.. يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ عدم التحقّق من صحة المدخلات





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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً عالي الخطورة من تحديث أصدره Googl لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Google Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux. تمكّن المهاجم من استغلال الثغرات.

واوصى المركز بتحديث المتصفح إلى النسخة 95.0.4638.69، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث.