النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استئصال ورم جذري لأربعيني عانى من تبوّل دموي بتخصصي بريدة

عملية معقّدة وكبيرة قادها الاستشاري "النصيان"

لأول مرة على مستوى منطقة القصيم وضمن الخطة التوسعية لتفعيل جراحات الأورام في تخصصي بريدة، قسم المسالك البولية في المستشفى ينجح باستئصال جذري لورم في المثانة لمريض أربعيني.

وأجرى الفريق الطبي بقسم المسالك البولية (وحدة الأورام) في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة عملية ناجحة لاستئصال جذري لورم بالمثانة والبروستاتا والأحليل مع عمل مفاغرة باستخدام الأمعاء الدقيقة، وذلك لمريض يبلغ من العمر 40 عاماً،إذ حضر للمستشفى وهو يعاني من تبول دموي وبعد إجراء الكشوفات الطبية والأشعة للمريض تبين لهم عن وجود ورم بالمثانة مما استدعى سرعة إجراء العملية الجراحية للمريض، وتعتبر من العمليات الكبيرة والمعقدة جراحياً.

يذكر أن الفريق الطبي كان بقيادة الدكتور حاتم سليمان النصيان، استشاري المسالك البولية والأورام والمناظير، والدكتور محمد المنصور رئيس القسم واستشاري المسالك، والدكتور عادل الجعدي استشاري المسالك، والدكتور عبدالرحمن السلطان ونائب أول الدكتور رأفت رمضان واستشاري تخدير الدكتور أحمد منير، وأخصائي تخدير محمد الرشيدي وفني عمليات حمد الحربي وتم تنويم المريض عدة أيام قبل خروجه من المستشفى بصحة وسلامة ولله الحمد دون مضاعفات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استئصال ورم جذري لأربعيني عانى من تبوّل دموي بتخصصي بريدة
سبق

لأول مرة على مستوى منطقة القصيم وضمن الخطة التوسعية لتفعيل جراحات الأورام في تخصصي بريدة، قسم المسالك البولية في المستشفى ينجح باستئصال جذري لورم في المثانة لمريض أربعيني.

وأجرى الفريق الطبي بقسم المسالك البولية (وحدة الأورام) في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة عملية ناجحة لاستئصال جذري لورم بالمثانة والبروستاتا والأحليل مع عمل مفاغرة باستخدام الأمعاء الدقيقة، وذلك لمريض يبلغ من العمر 40 عاماً،إذ حضر للمستشفى وهو يعاني من تبول دموي وبعد إجراء الكشوفات الطبية والأشعة للمريض تبين لهم عن وجود ورم بالمثانة مما استدعى سرعة إجراء العملية الجراحية للمريض، وتعتبر من العمليات الكبيرة والمعقدة جراحياً.

يذكر أن الفريق الطبي كان بقيادة الدكتور حاتم سليمان النصيان، استشاري المسالك البولية والأورام والمناظير، والدكتور محمد المنصور رئيس القسم واستشاري المسالك، والدكتور عادل الجعدي استشاري المسالك، والدكتور عبدالرحمن السلطان ونائب أول الدكتور رأفت رمضان واستشاري تخدير الدكتور أحمد منير، وأخصائي تخدير محمد الرشيدي وفني عمليات حمد الحربي وتم تنويم المريض عدة أيام قبل خروجه من المستشفى بصحة وسلامة ولله الحمد دون مضاعفات.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
05:27 PM

استئصال ورم جذري لأربعيني عانى من تبوّل دموي بتخصصي بريدة

عملية معقّدة وكبيرة قادها الاستشاري "النصيان"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
2
3,099

لأول مرة على مستوى منطقة القصيم وضمن الخطة التوسعية لتفعيل جراحات الأورام في تخصصي بريدة، قسم المسالك البولية في المستشفى ينجح باستئصال جذري لورم في المثانة لمريض أربعيني.

وأجرى الفريق الطبي بقسم المسالك البولية (وحدة الأورام) في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة عملية ناجحة لاستئصال جذري لورم بالمثانة والبروستاتا والأحليل مع عمل مفاغرة باستخدام الأمعاء الدقيقة، وذلك لمريض يبلغ من العمر 40 عاماً،إذ حضر للمستشفى وهو يعاني من تبول دموي وبعد إجراء الكشوفات الطبية والأشعة للمريض تبين لهم عن وجود ورم بالمثانة مما استدعى سرعة إجراء العملية الجراحية للمريض، وتعتبر من العمليات الكبيرة والمعقدة جراحياً.

يذكر أن الفريق الطبي كان بقيادة الدكتور حاتم سليمان النصيان، استشاري المسالك البولية والأورام والمناظير، والدكتور محمد المنصور رئيس القسم واستشاري المسالك، والدكتور عادل الجعدي استشاري المسالك، والدكتور عبدالرحمن السلطان ونائب أول الدكتور رأفت رمضان واستشاري تخدير الدكتور أحمد منير، وأخصائي تخدير محمد الرشيدي وفني عمليات حمد الحربي وتم تنويم المريض عدة أيام قبل خروجه من المستشفى بصحة وسلامة ولله الحمد دون مضاعفات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,063
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,099
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,541

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة