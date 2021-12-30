استئصال ورم جذري لأربعيني عانى من تبوّل دموي بتخصصي بريدة

عملية معقّدة وكبيرة قادها الاستشاري "النصيان"

لأول مرة على مستوى منطقة القصيم وضمن الخطة التوسعية لتفعيل جراحات الأورام في تخصصي بريدة، قسم المسالك البولية في المستشفى ينجح باستئصال جذري لورم في المثانة لمريض أربعيني.

وأجرى الفريق الطبي بقسم المسالك البولية (وحدة الأورام) في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة عملية ناجحة لاستئصال جذري لورم بالمثانة والبروستاتا والأحليل مع عمل مفاغرة باستخدام الأمعاء الدقيقة، وذلك لمريض يبلغ من العمر 40 عاماً،إذ حضر للمستشفى وهو يعاني من تبول دموي وبعد إجراء الكشوفات الطبية والأشعة للمريض تبين لهم عن وجود ورم بالمثانة مما استدعى سرعة إجراء العملية الجراحية للمريض، وتعتبر من العمليات الكبيرة والمعقدة جراحياً.

يذكر أن الفريق الطبي كان بقيادة الدكتور حاتم سليمان النصيان، استشاري المسالك البولية والأورام والمناظير، والدكتور محمد المنصور رئيس القسم واستشاري المسالك، والدكتور عادل الجعدي استشاري المسالك، والدكتور عبدالرحمن السلطان ونائب أول الدكتور رأفت رمضان واستشاري تخدير الدكتور أحمد منير، وأخصائي تخدير محمد الرشيدي وفني عمليات حمد الحربي وتم تنويم المريض عدة أيام قبل خروجه من المستشفى بصحة وسلامة ولله الحمد دون مضاعفات.