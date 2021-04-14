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"هلال جدة" يباشر 448 بلاغًا في أول أيام شهر رمضان

تنوعت بين الحوادث المرورية والإصابات والمشاجرات

باشرت فرق الهلال الأحمر بجدة خلال أول يوم من شهر رمضان المبارك 448 بلاغًا تنوعت بين حوادث مرورية ومشاجرات وحالات مرضية.

وفي التفاصيل .. أوضحت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة أن إجمالي البلاغات خلال أول أيام رمضان كانت 448 بلاغًا وكانت أعلى نسبة من البلاغات التي باشرتها فرق الهلال الأحمر هي الحالات المرضية بـ382 تلتها الحوادث المرورية والإصابات بعدد 66 بلاغًا منها 23 حالة مشاجرة.

فيما قدمت الخدمة عبر 45 فرقة إسعافية طبية على مدار الساعة لمباشرة البلاغات.

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"هلال جدة" يباشر 448 بلاغًا في أول أيام شهر رمضان
سبق

باشرت فرق الهلال الأحمر بجدة خلال أول يوم من شهر رمضان المبارك 448 بلاغًا تنوعت بين حوادث مرورية ومشاجرات وحالات مرضية.

وفي التفاصيل .. أوضحت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة أن إجمالي البلاغات خلال أول أيام رمضان كانت 448 بلاغًا وكانت أعلى نسبة من البلاغات التي باشرتها فرق الهلال الأحمر هي الحالات المرضية بـ382 تلتها الحوادث المرورية والإصابات بعدد 66 بلاغًا منها 23 حالة مشاجرة.

فيما قدمت الخدمة عبر 45 فرقة إسعافية طبية على مدار الساعة لمباشرة البلاغات.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
01:23 AM

"هلال جدة" يباشر 448 بلاغًا في أول أيام شهر رمضان

تنوعت بين الحوادث المرورية والإصابات والمشاجرات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
393

باشرت فرق الهلال الأحمر بجدة خلال أول يوم من شهر رمضان المبارك 448 بلاغًا تنوعت بين حوادث مرورية ومشاجرات وحالات مرضية.

وفي التفاصيل .. أوضحت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة أن إجمالي البلاغات خلال أول أيام رمضان كانت 448 بلاغًا وكانت أعلى نسبة من البلاغات التي باشرتها فرق الهلال الأحمر هي الحالات المرضية بـ382 تلتها الحوادث المرورية والإصابات بعدد 66 بلاغًا منها 23 حالة مشاجرة.

فيما قدمت الخدمة عبر 45 فرقة إسعافية طبية على مدار الساعة لمباشرة البلاغات.

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