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رعب كورونا.. "ترامب": لم ألمس وجهي منذ أسابيع

خلال اجتماع في البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض: إنه يكافح الرغبة في لمس وجهه؛ حيث لم يفعل ذلك منذ أسابيع خوفًا من فيروس كورونا.

وجاء تصريح ترامب حسب مجلة "بوليتيكو" خلال اجتماع بين مسؤولي البيت الأبيض ومديري شركات الطيران، حول التدابير الصحية المتخذة لاحتواء فيروس كورونا الجديد.

وحينما تحدّثت منسقة الاستجابة للفيروس في البيت الأبيض ديبورا بيركس، عن أهمية غسل اليدين والوجه كتدبير وقائي ضد الفيروس، تدخّل ترامب ليقول مازحًا: "لم ألمس وجهي منذ أسابيع! أفتقد ذلك!".

وأشارت "بوليتيكو" إلى ظهور تقارير إعلامية في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة توضّح "ضرورة التوقف عن لمس الوجه"، وتفادي عادات بسيطة أخرى في إطار مواجهة كورونا؛ طبقًا لـ"آر تي".

فيروس كورونا الجديد دونالد ترامب البيت الأبيض

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رعب كورونا.. "ترامب": لم ألمس وجهي منذ أسابيع
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض: إنه يكافح الرغبة في لمس وجهه؛ حيث لم يفعل ذلك منذ أسابيع خوفًا من فيروس كورونا.

وجاء تصريح ترامب حسب مجلة "بوليتيكو" خلال اجتماع بين مسؤولي البيت الأبيض ومديري شركات الطيران، حول التدابير الصحية المتخذة لاحتواء فيروس كورونا الجديد.

وحينما تحدّثت منسقة الاستجابة للفيروس في البيت الأبيض ديبورا بيركس، عن أهمية غسل اليدين والوجه كتدبير وقائي ضد الفيروس، تدخّل ترامب ليقول مازحًا: "لم ألمس وجهي منذ أسابيع! أفتقد ذلك!".

وأشارت "بوليتيكو" إلى ظهور تقارير إعلامية في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة توضّح "ضرورة التوقف عن لمس الوجه"، وتفادي عادات بسيطة أخرى في إطار مواجهة كورونا؛ طبقًا لـ"آر تي".

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
08:30 AM

رعب كورونا.. "ترامب": لم ألمس وجهي منذ أسابيع

خلال اجتماع في البيت الأبيض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض: إنه يكافح الرغبة في لمس وجهه؛ حيث لم يفعل ذلك منذ أسابيع خوفًا من فيروس كورونا.

وجاء تصريح ترامب حسب مجلة "بوليتيكو" خلال اجتماع بين مسؤولي البيت الأبيض ومديري شركات الطيران، حول التدابير الصحية المتخذة لاحتواء فيروس كورونا الجديد.

وحينما تحدّثت منسقة الاستجابة للفيروس في البيت الأبيض ديبورا بيركس، عن أهمية غسل اليدين والوجه كتدبير وقائي ضد الفيروس، تدخّل ترامب ليقول مازحًا: "لم ألمس وجهي منذ أسابيع! أفتقد ذلك!".

وأشارت "بوليتيكو" إلى ظهور تقارير إعلامية في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة توضّح "ضرورة التوقف عن لمس الوجه"، وتفادي عادات بسيطة أخرى في إطار مواجهة كورونا؛ طبقًا لـ"آر تي".

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