النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدء تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بالرياض والقصيم.. الاثنين

تشهد منطقتا الرياض والقصيم بعد غد بدء تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، ويستمر التسجيل بالقصيم على مدى يومين، من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء، في مقر مركز النايفة للصقور، فيما يتواصل في الرياض حتى يوم 21 من نوفمبر الجاري بأرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكان نادي الصقور قد أنهى التسجيل في مسابقتَي الملواح والمزاين في كل من "الدمام، وحفر الباطن، وسكاكا، وينبع، وجدة"، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور نادي الصقور السعودي الرياض القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدء تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بالرياض والقصيم.. الاثنين
سبق

تشهد منطقتا الرياض والقصيم بعد غد بدء تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، ويستمر التسجيل بالقصيم على مدى يومين، من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء، في مقر مركز النايفة للصقور، فيما يتواصل في الرياض حتى يوم 21 من نوفمبر الجاري بأرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكان نادي الصقور قد أنهى التسجيل في مسابقتَي الملواح والمزاين في كل من "الدمام، وحفر الباطن، وسكاكا، وينبع، وجدة"، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
10:32 PM

بدء تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بالرياض والقصيم.. الاثنين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
337

تشهد منطقتا الرياض والقصيم بعد غد بدء تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، ويستمر التسجيل بالقصيم على مدى يومين، من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء، في مقر مركز النايفة للصقور، فيما يتواصل في الرياض حتى يوم 21 من نوفمبر الجاري بأرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكان نادي الصقور قد أنهى التسجيل في مسابقتَي الملواح والمزاين في كل من "الدمام، وحفر الباطن، وسكاكا، وينبع، وجدة"، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,600
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,921
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,007
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,085

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة