رئيس قرغيزستان يصل جدة لأداء مناسك العمرة

وصل الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان إلى جدة مساء اليوم لأداء مناسك العمرة في إطار زيارته الحالية للمملكة.

وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ومدير شرطة المحافظة اللواء محمد صقر ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.