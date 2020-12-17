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رئيس قرغيزستان يصل جدة لأداء مناسك العمرة

وصل الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان إلى جدة مساء اليوم لأداء مناسك العمرة في إطار زيارته الحالية للمملكة.

وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ومدير شرطة المحافظة اللواء محمد صقر ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

رئيس قرغيزستان سورنباي جينيبيكوف مناسك العمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس قرغيزستان يصل جدة لأداء مناسك العمرة
سبق

وصل الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان إلى جدة مساء اليوم لأداء مناسك العمرة في إطار زيارته الحالية للمملكة.

وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ومدير شرطة المحافظة اللواء محمد صقر ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
11:22 PM

رئيس قرغيزستان يصل جدة لأداء مناسك العمرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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وصل الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان إلى جدة مساء اليوم لأداء مناسك العمرة في إطار زيارته الحالية للمملكة.

وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ومدير شرطة المحافظة اللواء محمد صقر ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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