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الإصابة تمنع المنيع والخيبري من تدريبات المنتخب السعودي

"بيتزي" يقرر إغلاق الحصة التدريبية غداً

منعت الآلام في مفصل القدم مهاجم المنتخب مجاهد المنيع من المشاركة في الحصة التدريبية للمنتخب الوطني التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مرحلته الثانية استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

في حين لم يكمل لاعب الوسط عبدالله الخيبري المناورة التي طبقها الجهاز الفني للمنتخب خلال الحصة التدريبية لتعرضه إلى كدمة في الركبة.

وأجرى اللاعبون تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني خوان انطونيو بيتزي عدداً من التمارين التكتيكية تركزت على تمرير الكرة السريعة وتنفيذ العرضيات المثالية، عقبها اختتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.


من ناحية أخرى قرر المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي إغلاق الحصة التدريبية للمنتخب التي ستقام في الخامسة من مساء يوم غد السبت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الإصابة تمنع المنيع والخيبري من تدريبات المنتخب السعودي
سبق

منعت الآلام في مفصل القدم مهاجم المنتخب مجاهد المنيع من المشاركة في الحصة التدريبية للمنتخب الوطني التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مرحلته الثانية استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

في حين لم يكمل لاعب الوسط عبدالله الخيبري المناورة التي طبقها الجهاز الفني للمنتخب خلال الحصة التدريبية لتعرضه إلى كدمة في الركبة.

وأجرى اللاعبون تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني خوان انطونيو بيتزي عدداً من التمارين التكتيكية تركزت على تمرير الكرة السريعة وتنفيذ العرضيات المثالية، عقبها اختتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.


من ناحية أخرى قرر المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي إغلاق الحصة التدريبية للمنتخب التي ستقام في الخامسة من مساء يوم غد السبت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
09:31 PM

الإصابة تمنع المنيع والخيبري من تدريبات المنتخب السعودي

"بيتزي" يقرر إغلاق الحصة التدريبية غداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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منعت الآلام في مفصل القدم مهاجم المنتخب مجاهد المنيع من المشاركة في الحصة التدريبية للمنتخب الوطني التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مرحلته الثانية استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

في حين لم يكمل لاعب الوسط عبدالله الخيبري المناورة التي طبقها الجهاز الفني للمنتخب خلال الحصة التدريبية لتعرضه إلى كدمة في الركبة.

وأجرى اللاعبون تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني خوان انطونيو بيتزي عدداً من التمارين التكتيكية تركزت على تمرير الكرة السريعة وتنفيذ العرضيات المثالية، عقبها اختتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.


من ناحية أخرى قرر المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي إغلاق الحصة التدريبية للمنتخب التي ستقام في الخامسة من مساء يوم غد السبت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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