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بهدفَيْ "عمر" و"رومارينهو" في مرمى الفيحاء.. الاتحاد يُحْكم القبضة على الصدارة

في افتتاح الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

دشَّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عامه الجديد 2022 بانتصار ثمين على نظيره الفيحاء 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في افتتاح الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدُّم الاتحاد برأسية عمر هوساوي، حينما استثمر ركلة الزاوية التي وصلته من "هنريكي" عند الدقيقة الـ34.

وفي الشوط الثاني أضاف هداف الفريق الاتحادي "رومارينهو" الهدف الثاني بلمسة رائعة، بعد أن وصلته كرة طولية من "هنريكي" عند الدقيقة الـ67.

وبتلك النتيجة حافظ الاتحاد على صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة، فيما تجمَّد رصيد الفيحاء عند النقطة الـ21 في المركز السابع.

الاتحاد الفيحاء الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بهدفَيْ "عمر" و"رومارينهو" في مرمى الفيحاء.. الاتحاد يُحْكم القبضة على الصدارة
سبق

دشَّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عامه الجديد 2022 بانتصار ثمين على نظيره الفيحاء 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في افتتاح الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدُّم الاتحاد برأسية عمر هوساوي، حينما استثمر ركلة الزاوية التي وصلته من "هنريكي" عند الدقيقة الـ34.

وفي الشوط الثاني أضاف هداف الفريق الاتحادي "رومارينهو" الهدف الثاني بلمسة رائعة، بعد أن وصلته كرة طولية من "هنريكي" عند الدقيقة الـ67.

وبتلك النتيجة حافظ الاتحاد على صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة، فيما تجمَّد رصيد الفيحاء عند النقطة الـ21 في المركز السابع.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
09:56 PM
اخر تعديل
07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
11:11 PM

بهدفَيْ "عمر" و"رومارينهو" في مرمى الفيحاء.. الاتحاد يُحْكم القبضة على الصدارة

في افتتاح الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
9
1,009

دشَّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عامه الجديد 2022 بانتصار ثمين على نظيره الفيحاء 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في افتتاح الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدُّم الاتحاد برأسية عمر هوساوي، حينما استثمر ركلة الزاوية التي وصلته من "هنريكي" عند الدقيقة الـ34.

وفي الشوط الثاني أضاف هداف الفريق الاتحادي "رومارينهو" الهدف الثاني بلمسة رائعة، بعد أن وصلته كرة طولية من "هنريكي" عند الدقيقة الـ67.

وبتلك النتيجة حافظ الاتحاد على صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة، فيما تجمَّد رصيد الفيحاء عند النقطة الـ21 في المركز السابع.

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