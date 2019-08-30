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هيمنة سعودية على جوائز الأسبوع لدوري أبطال آسيا

فاز البرازيلي جوليانو لاعب نادي النصر السعودي بجائزة لاعب تويوتا للأسبوع في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعدما قاد فريقه إلى تحقيق الفوز على السد القطري 2-1 يوم الاثنين.

وسجل جوليانو هدف الفوز لنادي النصر في الدقيقة 72، بعدما تقدم السد عبر هدف علي أسد، وأدرك النصر التعادل عن طريق عبدالرحمن الدوسري.

وإلى جانب التسجيل، سدد جوليانو 5 محاولات على المرمى، وصنع 5 فرص لزملائه، ومرر 54 تمريرة نجح منها 48 تمريرة، ليجمع 8.1 نقطة.

وحل في المركز الثاني عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال السعودي، والذي حافظ على نظافة شباكه في المباراة التي تعادل فيها الفريق مع الاتحاد 0-0.

وقام المعيوف البالغ من العمر 32 عاماً بعمل 4 تصديات خلال المباراة، وأكمل 26 تمريرة ناجحة، ليجمع 7.8 نقطة.

وجاء ثالثاً عبدالرحمن الدوسري لاعب نادي النصر، الذي سجل الهدف الأول للفريق خلال المباراة أمام السد.

ويخوض اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً المشاركة الأولى في البطولة القارية، حيث سجل هدفه الأول على المستوى القاري.

وجاء هدف الدوسري من تسديدتين، كانت واحدة منهما على المرمى، كما صنع فرصتين لزملائه، ومرر 44 تمريرة، ليجمع 7.7 نقطة.

كما فاز البرازيلي جوليانو لاعب نادي النصر السعودي بجائزة اليانز لأجمل هدف في الأسبوع ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصل نجم النصر على النسبة الأعلى من الأصوات وصلت إلى 96%.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هيمنة سعودية على جوائز الأسبوع لدوري أبطال آسيا
سبق

فاز البرازيلي جوليانو لاعب نادي النصر السعودي بجائزة لاعب تويوتا للأسبوع في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعدما قاد فريقه إلى تحقيق الفوز على السد القطري 2-1 يوم الاثنين.

وسجل جوليانو هدف الفوز لنادي النصر في الدقيقة 72، بعدما تقدم السد عبر هدف علي أسد، وأدرك النصر التعادل عن طريق عبدالرحمن الدوسري.

وإلى جانب التسجيل، سدد جوليانو 5 محاولات على المرمى، وصنع 5 فرص لزملائه، ومرر 54 تمريرة نجح منها 48 تمريرة، ليجمع 8.1 نقطة.

وحل في المركز الثاني عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال السعودي، والذي حافظ على نظافة شباكه في المباراة التي تعادل فيها الفريق مع الاتحاد 0-0.

وقام المعيوف البالغ من العمر 32 عاماً بعمل 4 تصديات خلال المباراة، وأكمل 26 تمريرة ناجحة، ليجمع 7.8 نقطة.

وجاء ثالثاً عبدالرحمن الدوسري لاعب نادي النصر، الذي سجل الهدف الأول للفريق خلال المباراة أمام السد.

ويخوض اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً المشاركة الأولى في البطولة القارية، حيث سجل هدفه الأول على المستوى القاري.

وجاء هدف الدوسري من تسديدتين، كانت واحدة منهما على المرمى، كما صنع فرصتين لزملائه، ومرر 44 تمريرة، ليجمع 7.7 نقطة.

كما فاز البرازيلي جوليانو لاعب نادي النصر السعودي بجائزة اليانز لأجمل هدف في الأسبوع ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصل نجم النصر على النسبة الأعلى من الأصوات وصلت إلى 96%.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
10:18 PM

هيمنة سعودية على جوائز الأسبوع لدوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فاز البرازيلي جوليانو لاعب نادي النصر السعودي بجائزة لاعب تويوتا للأسبوع في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعدما قاد فريقه إلى تحقيق الفوز على السد القطري 2-1 يوم الاثنين.

وسجل جوليانو هدف الفوز لنادي النصر في الدقيقة 72، بعدما تقدم السد عبر هدف علي أسد، وأدرك النصر التعادل عن طريق عبدالرحمن الدوسري.

وإلى جانب التسجيل، سدد جوليانو 5 محاولات على المرمى، وصنع 5 فرص لزملائه، ومرر 54 تمريرة نجح منها 48 تمريرة، ليجمع 8.1 نقطة.

وحل في المركز الثاني عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال السعودي، والذي حافظ على نظافة شباكه في المباراة التي تعادل فيها الفريق مع الاتحاد 0-0.

وقام المعيوف البالغ من العمر 32 عاماً بعمل 4 تصديات خلال المباراة، وأكمل 26 تمريرة ناجحة، ليجمع 7.8 نقطة.

وجاء ثالثاً عبدالرحمن الدوسري لاعب نادي النصر، الذي سجل الهدف الأول للفريق خلال المباراة أمام السد.

ويخوض اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً المشاركة الأولى في البطولة القارية، حيث سجل هدفه الأول على المستوى القاري.

وجاء هدف الدوسري من تسديدتين، كانت واحدة منهما على المرمى، كما صنع فرصتين لزملائه، ومرر 44 تمريرة، ليجمع 7.7 نقطة.

كما فاز البرازيلي جوليانو لاعب نادي النصر السعودي بجائزة اليانز لأجمل هدف في الأسبوع ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصل نجم النصر على النسبة الأعلى من الأصوات وصلت إلى 96%.

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