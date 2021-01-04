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"البناء المستدام" يسجل ما يزيد عن 146 ألف وحدة عقارية في 2020

بالإضافة إلى تأهيل أكثر من 4 آلاف فاحص

أعلن برنامج "البناء المستدام" التابع لوزارة الإسكان تسجيل ما يزيد عن 146 ألف وحدة عقارية في جودة تنفيذ البناء، وإصدار ما يقارب 5 آلاف تقرير لفحص المباني الجاهزة، بالإضافة إلى تأهيل أكثر من 4 آلاف فاحص، وذلك خلال عام 2020.

وتعـد خدمة "فحص جودة البناء" أحد الحلول التي تقدمها وزارة الإسكان لحفظ حقوق المواطنين والمستفيدين في القطاع العقاري، عبر رفع جودة الوحدات السكنية من خلال توفير آلية لفحص جودة الوحدات من خلال مهندسين فاحصين تم تأهيلهم وفق أفضل المعايير العالمية في فحص الجودة بما يتوافق مع مواصفات كود البناء السعودي، حيث تعـد شهادة جودة البناء وسيلة تتيح للمطور تعزيز مصداقيته وشفافيته وعكس جودة وحداته السكنية.

وتعد خدمة "فحص المباني الجاهزة" التي يقدمها البرنامج من الوسائل التي تمكّن المستفيد الراغب بشراء أو استئجار مبنى من التحقق من جودته وسلامته، ويتم ذلك عبر آلية الفحص البصري من قبل مهندسين معتمدين للكشف عن العيوب الظاهرة في المباني الجاهزة، وبموجب هذا الفحص يتم إصدار تقرير لحالة الوحدة السكنية.

وأوضح البرنامج في بيان له اليوم أنه قام في شهر ديسمبر 2020 بالتعاون مع برنامج "إيجار" بفحص أكثر من 2000 وحدة عقارية إيجارية في كل من مناطق: الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية وحائل وجازان، وذلك بالاستعانة بالوسطاء العقاريين المسجلين في شبكة "إيجار" من خلال تفويج المهندسين والفاحصين المعتمدين.

يذكر أن برنامج "البناء المستدام" يوفر العديد من الخدمات التي تسهم في رفع جودة واستدامة الوحدات العقارية، سعياً منه لتحسين الوحدات المعروضة، وتطوير القطاع السكني، وتوفير خيارات سكنية أكثر استدامة، كما يسهم البرنامج في توفير فرص وظيفية أكبر في القطاع، عبر تمكين مهندسين مؤهلين معتمدين من المعهد العقاري السعودي لتعزيز دور الكفاءات بالقطاع السكني وتكوين نواة اجتماعية تسهم في تغير مفهوم فحص المباني وتوعية الأفراد والمطورين بكونه الخيار الأمثل للجودة، وكذلك تقليل الخسائر المادية والاقتصادية جراء الهدر المصاحب لعمليات البناء والإنشاء.

وزارة الإسكان برنامج البناء المستدام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البناء المستدام" يسجل ما يزيد عن 146 ألف وحدة عقارية في 2020
سبق

أعلن برنامج "البناء المستدام" التابع لوزارة الإسكان تسجيل ما يزيد عن 146 ألف وحدة عقارية في جودة تنفيذ البناء، وإصدار ما يقارب 5 آلاف تقرير لفحص المباني الجاهزة، بالإضافة إلى تأهيل أكثر من 4 آلاف فاحص، وذلك خلال عام 2020.

وتعـد خدمة "فحص جودة البناء" أحد الحلول التي تقدمها وزارة الإسكان لحفظ حقوق المواطنين والمستفيدين في القطاع العقاري، عبر رفع جودة الوحدات السكنية من خلال توفير آلية لفحص جودة الوحدات من خلال مهندسين فاحصين تم تأهيلهم وفق أفضل المعايير العالمية في فحص الجودة بما يتوافق مع مواصفات كود البناء السعودي، حيث تعـد شهادة جودة البناء وسيلة تتيح للمطور تعزيز مصداقيته وشفافيته وعكس جودة وحداته السكنية.

وتعد خدمة "فحص المباني الجاهزة" التي يقدمها البرنامج من الوسائل التي تمكّن المستفيد الراغب بشراء أو استئجار مبنى من التحقق من جودته وسلامته، ويتم ذلك عبر آلية الفحص البصري من قبل مهندسين معتمدين للكشف عن العيوب الظاهرة في المباني الجاهزة، وبموجب هذا الفحص يتم إصدار تقرير لحالة الوحدة السكنية.

وأوضح البرنامج في بيان له اليوم أنه قام في شهر ديسمبر 2020 بالتعاون مع برنامج "إيجار" بفحص أكثر من 2000 وحدة عقارية إيجارية في كل من مناطق: الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية وحائل وجازان، وذلك بالاستعانة بالوسطاء العقاريين المسجلين في شبكة "إيجار" من خلال تفويج المهندسين والفاحصين المعتمدين.

يذكر أن برنامج "البناء المستدام" يوفر العديد من الخدمات التي تسهم في رفع جودة واستدامة الوحدات العقارية، سعياً منه لتحسين الوحدات المعروضة، وتطوير القطاع السكني، وتوفير خيارات سكنية أكثر استدامة، كما يسهم البرنامج في توفير فرص وظيفية أكبر في القطاع، عبر تمكين مهندسين مؤهلين معتمدين من المعهد العقاري السعودي لتعزيز دور الكفاءات بالقطاع السكني وتكوين نواة اجتماعية تسهم في تغير مفهوم فحص المباني وتوعية الأفراد والمطورين بكونه الخيار الأمثل للجودة، وكذلك تقليل الخسائر المادية والاقتصادية جراء الهدر المصاحب لعمليات البناء والإنشاء.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
08:18 PM

"البناء المستدام" يسجل ما يزيد عن 146 ألف وحدة عقارية في 2020

بالإضافة إلى تأهيل أكثر من 4 آلاف فاحص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن برنامج "البناء المستدام" التابع لوزارة الإسكان تسجيل ما يزيد عن 146 ألف وحدة عقارية في جودة تنفيذ البناء، وإصدار ما يقارب 5 آلاف تقرير لفحص المباني الجاهزة، بالإضافة إلى تأهيل أكثر من 4 آلاف فاحص، وذلك خلال عام 2020.

وتعـد خدمة "فحص جودة البناء" أحد الحلول التي تقدمها وزارة الإسكان لحفظ حقوق المواطنين والمستفيدين في القطاع العقاري، عبر رفع جودة الوحدات السكنية من خلال توفير آلية لفحص جودة الوحدات من خلال مهندسين فاحصين تم تأهيلهم وفق أفضل المعايير العالمية في فحص الجودة بما يتوافق مع مواصفات كود البناء السعودي، حيث تعـد شهادة جودة البناء وسيلة تتيح للمطور تعزيز مصداقيته وشفافيته وعكس جودة وحداته السكنية.

وتعد خدمة "فحص المباني الجاهزة" التي يقدمها البرنامج من الوسائل التي تمكّن المستفيد الراغب بشراء أو استئجار مبنى من التحقق من جودته وسلامته، ويتم ذلك عبر آلية الفحص البصري من قبل مهندسين معتمدين للكشف عن العيوب الظاهرة في المباني الجاهزة، وبموجب هذا الفحص يتم إصدار تقرير لحالة الوحدة السكنية.

وأوضح البرنامج في بيان له اليوم أنه قام في شهر ديسمبر 2020 بالتعاون مع برنامج "إيجار" بفحص أكثر من 2000 وحدة عقارية إيجارية في كل من مناطق: الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية وحائل وجازان، وذلك بالاستعانة بالوسطاء العقاريين المسجلين في شبكة "إيجار" من خلال تفويج المهندسين والفاحصين المعتمدين.

يذكر أن برنامج "البناء المستدام" يوفر العديد من الخدمات التي تسهم في رفع جودة واستدامة الوحدات العقارية، سعياً منه لتحسين الوحدات المعروضة، وتطوير القطاع السكني، وتوفير خيارات سكنية أكثر استدامة، كما يسهم البرنامج في توفير فرص وظيفية أكبر في القطاع، عبر تمكين مهندسين مؤهلين معتمدين من المعهد العقاري السعودي لتعزيز دور الكفاءات بالقطاع السكني وتكوين نواة اجتماعية تسهم في تغير مفهوم فحص المباني وتوعية الأفراد والمطورين بكونه الخيار الأمثل للجودة، وكذلك تقليل الخسائر المادية والاقتصادية جراء الهدر المصاحب لعمليات البناء والإنشاء.

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