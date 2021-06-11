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اتصال هاتفي.. وزير الداخلية يقدم التعازي في وفاة "سحمي بن شويمي"

فيما قدمت الأسرة شكرها على هذه اللفتة التي تجسد تلاحم القيادة والشعب

قدَّم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، التعازي والمواساة لـ"سلمان بن شويمي بن فويز" وأسرته في وفاة شقيقه المستشار والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز.

جاء ذلك في اتصال هاتفي لوزير الداخلية قدم فيه التعازي لـ"سلمان بن شويمي" وكافة الأسرة التي قدمت شكرها على هذه اللفتة التي تجسد مدى التلاحم بين القيادة والشعب، مما كان لها أكبر الأثر الإيجابي في التخفيف من مصابهم الجلل.

وعبر "سلمان بن شويمي" وأشقاؤه وشقيقاته و"تركي بن سحمي" عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية على اتصاله بهم والتعزية وهذا ليس بمستغرب من ولاة الأمر -حفظهم الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتصال هاتفي.. وزير الداخلية يقدم التعازي في وفاة "سحمي بن شويمي"
سبق

قدَّم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، التعازي والمواساة لـ"سلمان بن شويمي بن فويز" وأسرته في وفاة شقيقه المستشار والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز.

جاء ذلك في اتصال هاتفي لوزير الداخلية قدم فيه التعازي لـ"سلمان بن شويمي" وكافة الأسرة التي قدمت شكرها على هذه اللفتة التي تجسد مدى التلاحم بين القيادة والشعب، مما كان لها أكبر الأثر الإيجابي في التخفيف من مصابهم الجلل.

وعبر "سلمان بن شويمي" وأشقاؤه وشقيقاته و"تركي بن سحمي" عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية على اتصاله بهم والتعزية وهذا ليس بمستغرب من ولاة الأمر -حفظهم الله-.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
03:14 PM

اتصال هاتفي.. وزير الداخلية يقدم التعازي في وفاة "سحمي بن شويمي"

فيما قدمت الأسرة شكرها على هذه اللفتة التي تجسد تلاحم القيادة والشعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدَّم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، التعازي والمواساة لـ"سلمان بن شويمي بن فويز" وأسرته في وفاة شقيقه المستشار والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز.

جاء ذلك في اتصال هاتفي لوزير الداخلية قدم فيه التعازي لـ"سلمان بن شويمي" وكافة الأسرة التي قدمت شكرها على هذه اللفتة التي تجسد مدى التلاحم بين القيادة والشعب، مما كان لها أكبر الأثر الإيجابي في التخفيف من مصابهم الجلل.

وعبر "سلمان بن شويمي" وأشقاؤه وشقيقاته و"تركي بن سحمي" عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية على اتصاله بهم والتعزية وهذا ليس بمستغرب من ولاة الأمر -حفظهم الله-.

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