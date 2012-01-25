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وزيرة الصحة المصرية تكشف أسباب وفاة الداعية عبلة الكحلاوي

لجأت للمستشفى في حالة متأخرة وكان وضعها الصحي سيئاً للغاية

كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، عن السبب الرئيسي لوفاة الداعية الشهيرة عبلة الكحلاوي، قائلةً إنه يعود لتأخر الإبلاغ عن تدهور صحتها، طبقاً لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقالت الوزيرة خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب: "لجأت الكحلاوي للمستشفى في حالة متأخرة، وتم إرسال طاقم طبي صباح اليوم، وكانت حالتها سيئة للغاية".

وزيرة الصحة المصرية حذرت كبار السن: "أي شخص بعد سن الخمسين عاماً لو عنده مرض مزمن لازم يدخل المستشفى في بداية الأعراض لفيروس كورونا، ليتم شفاؤه قبل تأخر الحالة".

وأضافت أن أي شخص يبلغ أكثر من 65 سنة في الغالب يعاني من أمراض مزمنة، وعليه التوجه إلى أقرب مستشفى للتسجيل في أخذ لقاح كورونا، لافتة إلى أن اللقاح اختياري لأي طبيب، وأكثر من 30% من الأطباء وافقوا على أخذ اللقاح المضاد لكورونا.

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وزيرة الصحة المصرية تكشف أسباب وفاة الداعية عبلة الكحلاوي
سبق

كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، عن السبب الرئيسي لوفاة الداعية الشهيرة عبلة الكحلاوي، قائلةً إنه يعود لتأخر الإبلاغ عن تدهور صحتها، طبقاً لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقالت الوزيرة خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب: "لجأت الكحلاوي للمستشفى في حالة متأخرة، وتم إرسال طاقم طبي صباح اليوم، وكانت حالتها سيئة للغاية".

وزيرة الصحة المصرية حذرت كبار السن: "أي شخص بعد سن الخمسين عاماً لو عنده مرض مزمن لازم يدخل المستشفى في بداية الأعراض لفيروس كورونا، ليتم شفاؤه قبل تأخر الحالة".

وأضافت أن أي شخص يبلغ أكثر من 65 سنة في الغالب يعاني من أمراض مزمنة، وعليه التوجه إلى أقرب مستشفى للتسجيل في أخذ لقاح كورونا، لافتة إلى أن اللقاح اختياري لأي طبيب، وأكثر من 30% من الأطباء وافقوا على أخذ اللقاح المضاد لكورونا.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
05:21 PM
اخر تعديل
25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
11:06 PM

وزيرة الصحة المصرية تكشف أسباب وفاة الداعية عبلة الكحلاوي

لجأت للمستشفى في حالة متأخرة وكان وضعها الصحي سيئاً للغاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، عن السبب الرئيسي لوفاة الداعية الشهيرة عبلة الكحلاوي، قائلةً إنه يعود لتأخر الإبلاغ عن تدهور صحتها، طبقاً لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقالت الوزيرة خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب: "لجأت الكحلاوي للمستشفى في حالة متأخرة، وتم إرسال طاقم طبي صباح اليوم، وكانت حالتها سيئة للغاية".

وزيرة الصحة المصرية حذرت كبار السن: "أي شخص بعد سن الخمسين عاماً لو عنده مرض مزمن لازم يدخل المستشفى في بداية الأعراض لفيروس كورونا، ليتم شفاؤه قبل تأخر الحالة".

وأضافت أن أي شخص يبلغ أكثر من 65 سنة في الغالب يعاني من أمراض مزمنة، وعليه التوجه إلى أقرب مستشفى للتسجيل في أخذ لقاح كورونا، لافتة إلى أن اللقاح اختياري لأي طبيب، وأكثر من 30% من الأطباء وافقوا على أخذ اللقاح المضاد لكورونا.

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